Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоятся матчи 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

В 15:30 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Лоренцо Музетти (Италия, ATP 7) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).

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Это будет седьмая встреча соперников. Счет 5:1 в пользу Алькараса.

Победитель противостояния в финале Ролан Гаррос поборется либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.

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