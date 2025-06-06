СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Испания U-21 – Украина U-21

1.37 – 4.60 – 6.52

21:45 Норвегия – Италия

2.75 – 3.50 – 2.73

21:45 Северная Македония – Бельгия

9.15 – 4.94 – 1.42

ТЕННИС

20:00 Янник Синнер – Новак Джокович

1.26 – 4.32

ВОЛЕЙБОЛ

23:00 Украина (ж) – Португалия (ж)

1.12 – 5.70

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