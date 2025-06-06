СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Испания U-21 – Украина U-21
21:45 Норвегия – Италия
21:45 Северная Македония – Бельгия
ТЕННИС
20:00 Янник Синнер – Новак Джокович
ВОЛЕЙБОЛ
23:00 Украина (ж) – Португалия (ж)
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