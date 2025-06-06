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06 июня 2025, 14:38 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 июня 2025, 14:38 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июня
УАФ

В пятницу, 6 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Испания U-21 – Украина U-21

Ggbet 1.37 – 4.60 – 6.52

21:45 Норвегия – Италия

Ggbet 2.75 – 3.50 – 2.73

21:45 Северная Македония – Бельгия

Ggbet 9.15 – 4.94 – 1.42

ТЕННИС

20:00 Янник Синнер – Новак Джокович

Ggbet 1.26 – 4.32

ВОЛЕЙБОЛ

23:00 Украина (ж) – Португалия (ж)

Ggbet 1.12 – 5.70

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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