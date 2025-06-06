«У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:

«Он еще относительно молод, поэтому я надеюсь, что Михаил морально вернется еще сильнее. Это очень талантливый игрок, я верю в него, как бы его ни списывали, и чтобы ни происходило вокруг его имени.

Да, у него есть деньги, но Мудрик, попав в такой большой клуб, как «Челси», понимает, что в футбол играют не только за финансовые бонусы, но и за то, чтобы оставить после себя след в европейском футболе».