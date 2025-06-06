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  4. «У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика
Англия
06 июня 2025, 17:42 |
786
0

«У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика

Евгений Левченко надеется, что Михаил морально вернется еще сильнее

06 июня 2025, 17:42 |
786
0
«У него есть деньги». Экс-игрок сборной Украины – о бане Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о будущем украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сейчас отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста:

«Он еще относительно молод, поэтому я надеюсь, что Михаил морально вернется еще сильнее. Это очень талантливый игрок, я верю в него, как бы его ни списывали, и чтобы ни происходило вокруг его имени.

Да, у него есть деньги, но Мудрик, попав в такой большой клуб, как «Челси», понимает, что в футбол играют не только за финансовые бонусы, но и за то, чтобы оставить после себя след в европейском футболе».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Евгений Левченко
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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