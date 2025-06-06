Ливерпуль покупает венгерского вратаря. Это будет рекорд Академии Пушкаша
Армин Печи перебирается на Туманный Альбион
«Ливерпуль» готовится объявить о подписании 20-летнего вратаря «Академии Пушкаша» и молодежной сборной Венгрии Армина Печи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, клубы уже достигли соглашения, равно как и сам Печи ответил согласием на предложение переехать в Англию.
О сумме сделки не сообщается, но Романо отмечает, что она станет новым рекордом для «Академии Пушкаша».
Ныне рекордной продажей в истории венгерского клуба является уход Роланда Шаллаи за 2 миллиона евро в кипрской АПОЭЛ, который состоялся восемь лет назад – в августе 2017-го.
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