«Это не честно». Игрок Барселоны раскритиковал Флика, у них конфликт

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре дал интервью, в котором высказался о своем игровом времени:

«Я мог бы сыграть гораздо больше минут, думаю, я их заслужил. Была большая конкуренция, и было трудно попасть в состав, но я считаю, что отношение ко мне было несправедливым».

По информации издания El Nacional, 22-летний футболист имеет конфликт с главным тренером команды Ханси Фликом.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.