«Это не честно». Игрок Барселоны раскритиковал Флика, у них конфликт
Пабло Торре считает, что тренер несправедливо ограничил его игровое время
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре дал интервью, в котором высказался о своем игровом времени:
«Я мог бы сыграть гораздо больше минут, думаю, я их заслужил. Была большая конкуренция, и было трудно попасть в состав, но я считаю, что отношение ко мне было несправедливым».
По информации издания El Nacional, 22-летний футболист имеет конфликт с главным тренером команды Ханси Фликом.
В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.
🎥La decepción de Pablo Torre con algunas decisiones de Hansi Flick, lo cuenta en @sport— Gerard Romero (@gerardromero) June 5, 2025
Parece que claro que debe salir para tener más minutos pic.twitter.com/zdFNKHrF68
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