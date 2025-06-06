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Испания
06 июня 2025, 14:54 | Обновлено 06 июня 2025, 14:56
427
0

«Это не честно». Игрок Барселоны раскритиковал Флика, у них конфликт

Пабло Торре считает, что тренер несправедливо ограничил его игровое время

06 июня 2025, 14:54 | Обновлено 06 июня 2025, 14:56
427
0
«Это не честно». Игрок Барселоны раскритиковал Флика, у них конфликт
Getty Images/Global Images Ukraine. Пабло Торре

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Пабло Торре дал интервью, в котором высказался о своем игровом времени:

«Я мог бы сыграть гораздо больше минут, думаю, я их заслужил. Была большая конкуренция, и было трудно попасть в состав, но я считаю, что отношение ко мне было несправедливым».

По информации издания El Nacional, 22-летний футболист имеет конфликт с главным тренером команды Ханси Фликом.

В сезоне 2024/25 Пабло Торре провел 14 матчей (421 игровую минуту) на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

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Пабло Торре Ханс-Дитер Флик Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник
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