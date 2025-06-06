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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 13:54 |
188
0

Самой бескомпромиссной командой УПЛ-2024/25 стала Заря

Наиболее миролюбивыми в минувшем чемпионате оказались «Колос» и «Полесье»

06 июня 2025, 13:54 |
188
0
Самой бескомпромиссной командой УПЛ-2024/25 стала Заря
ФК Заря

После 31-летнего перерыва звание самой бескомпромиссной команды чемпионата второй раз в истории досталось «Заре». В ходе сезона луганчане завершили миром четыре встречи: одну дома – 0:0 с «Шахтером» и три в гостях – 2:2 с «Динамо», 1:1 с ЛНЗ и «Полесьем». По 5 раз делили очки с соперниками «Левый берег» и прошлогодний лауреат в этой номинации «Черноморец».

Самыми же миролюбивыми коллективами УПЛ-2024/25 оказались «Колос» и «Полесье», сделавшие по 12 ничьих. Больше 10 мировых подписал также «Рух» – 11. Всего в минувшем сезоне было зафиксировано 67 ничейных результатов, что составило 27,9% от общего числа проведенных игр. По абсолюту больше было только в сезонах-1993/94 – 78 и 2006/07 – 70, а в процентном отношении в ЧУ-2017/18 – 30,4%, ЧУ-2014/15 – 29,8% и ЧУ – 2006/07 – 29,3%. 26 матчей завершились без забитых мячей (10,8%), 35 – со счетом 1:1 (14,6%) и 6 – 2:2 (2,5%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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