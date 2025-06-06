Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2024/25 набрало Динамо

После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 21-й раз в истории добилось «Динамо». Бело-синие, не проиграв в гостях ни одного матча, одержали 9 побед, при 6 ничьих и набрали 33 очка (73,3%). Стоит отметить, что результат киевлян оказался наихудшим среди лауреатов в данной номинации за последние 11 лет. На 4 пункта отстал от динамовцев «Шахтер» и на 5 – «Александрия».

Четыре клуба гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю. Это, как и год назад, «Ворскла», «Колос» и «Рух», а также «Полесье». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Черноморца» – 8 очков и «Ингульца» – 9, что и предопределило вылет обеих команд из элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2024/25