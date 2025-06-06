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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 13:44 | Обновлено 06 июня 2025, 13:49
141
0

Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2024/25 набрало Динамо

Четыре клуба в гостях выступили лучше, чем дома

06 июня 2025, 13:44 | Обновлено 06 июня 2025, 13:49
141
0
Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2024/25 набрало Динамо
ФК Динамо

После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 21-й раз в истории добилось «Динамо». Бело-синие, не проиграв в гостях ни одного матча, одержали 9 побед, при 6 ничьих и набрали 33 очка (73,3%). Стоит отметить, что результат киевлян оказался наихудшим среди лауреатов в данной номинации за последние 11 лет. На 4 пункта отстал от динамовцев «Шахтер» и на 5 – «Александрия».

Четыре клуба гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю. Это, как и год назад, «Ворскла», «Колос» и «Рух», а также «Полесье». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Черноморца» – 8 очков и «Ингульца» – 9, что и предопределило вылет обеих команд из элитного дивизиона.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2024/25

И

В

Н

П

М

О

1

Динамо

15

9

6

0

30-9

33

2

Шахтер

15

8

5

2

28-11

29

3.

Александрия

15

8

4

3

16-13

28

4

Полесье

15

7

4

4

19-16

25

5

Кривбасс

15

6

5

4

13-12

23

6

Колос

15

6

4

5

19-14

22

7

Рух

15

5

5

5

14-15

20

8.

Заря

15

5

3

7

17-21

18

9

Карпаты

15

4

4

7

15-24

16

10.

Ворскла

15

3

6

6

13-17

15

11

Верес

15

4

3

8

11-24

15

12

Оболонь

15

4

2

9

9-24

14

13.

ЛНЗ

15

2

6

7

10-21

12

14

Левый берег

15

3

2

10

7-20

11

15.

Ингулец

15

1

6

8

12-29

9

16

Черноморец

15

2

2

11

11-27

8

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цифры и факты Динамо Киев итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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