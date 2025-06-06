Наибольшее количество очков на чужих полях в сезоне-2024/25 набрало Динамо
Четыре клуба в гостях выступили лучше, чем дома
После годичного перерыва наилучших показателей на чужих полях 21-й раз в истории добилось «Динамо». Бело-синие, не проиграв в гостях ни одного матча, одержали 9 побед, при 6 ничьих и набрали 33 очка (73,3%). Стоит отметить, что результат киевлян оказался наихудшим среди лауреатов в данной номинации за последние 11 лет. На 4 пункта отстал от динамовцев «Шахтер» и на 5 – «Александрия».
Четыре клуба гостевую сессию провели лучше, чем домашнюю. Это, как и год назад, «Ворскла», «Колос» и «Рух», а также «Полесье». Наихудший же показатель на чужих полях оказался у «Черноморца» – 8 очков и «Ингульца» – 9, что и предопределило вылет обеих команд из элитного дивизиона.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на чужих полях в сезоне-2024/25
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Динамо
|
15
|
9
|
6
|
0
|
30-9
|
33
|
2
|
Шахтер
|
15
|
8
|
5
|
2
|
28-11
|
29
|
3.
|
Александрия
|
15
|
8
|
4
|
3
|
16-13
|
28
|
4
|
Полесье
|
15
|
7
|
4
|
4
|
19-16
|
25
|
5
|
Кривбасс
|
15
|
6
|
5
|
4
|
13-12
|
23
|
6
|
Колос
|
15
|
6
|
4
|
5
|
19-14
|
22
|
7
|
Рух
|
15
|
5
|
5
|
5
|
14-15
|
20
|
8.
|
Заря
|
15
|
5
|
3
|
7
|
17-21
|
18
|
9
|
Карпаты
|
15
|
4
|
4
|
7
|
15-24
|
16
|
10.
|
Ворскла
|
15
|
3
|
6
|
6
|
13-17
|
15
|
11
|
Верес
|
15
|
4
|
3
|
8
|
11-24
|
15
|
12
|
Оболонь
|
15
|
4
|
2
|
9
|
9-24
|
14
|
13.
|
ЛНЗ
|
15
|
2
|
6
|
7
|
10-21
|
12
|
14
|
Левый берег
|
15
|
3
|
2
|
10
|
7-20
|
11
|
15.
|
Ингулец
|
15
|
1
|
6
|
8
|
12-29
|
9
|
16
|
Черноморец
|
15
|
2
|
2
|
11
|
11-27
|
8
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