В сезоне-2024/25 лучше всех выступила на своем поле Александрия
Более 50% очков набрали дома шесть команд
Впервые лучших показателей на своем поле добилась «Александрия». В родных стенах черно-желто-зеленые, не потерпев ни одного поражения, одержали 12 побед при трех ничьих (0:0 с «Динамо», 1:1 с «Рухом» и ЛНЗ), заработав 39 очков (86,7%). На два балла меньше набрало дома «Динамо», которое также провело домашнюю сессию без единого поражения. Замкнул тройку лучших хозяев прошлогодний лауреат в этой номинации «Шахтер» – 33.
Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Карпаты», «Кривбасс» и «Полесье». Хуже всех в родных стенах выступили «Ворскла» – 12 и «Колос» – 14.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Показатели клубов на своем поле в сезоне-2024/25
|
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Александрия
|
15
|
12
|
3
|
0
|
30-9
|
39
|
2.
|
Динамо
|
15
|
11
|
4
|
0
|
31-10
|
37
|
3.
|
Шахтер
|
15
|
10
|
3
|
2
|
41-15
|
33
|
4
|
Карпаты
|
15
|
9
|
3
|
3
|
27-12
|
30
|
5.
|
Кривбасс
|
15
|
7
|
3
|
5
|
21-14
|
24
|
6
|
Полесье
|
15
|
5
|
8
|
2
|
19-12
|
23
|
7.
|
Заря
|
15
|
7
|
1
|
7
|
17-18
|
22
|
8
|
Верес
|
15
|
5
|
6
|
4
|
22-20
|
21
|
9
|
ЛНЗ
|
15
|
5
|
4
|
6
|
15-16
|
19
|
10.
|
Рух
|
15
|
4
|
6
|
5
|
16-12
|
18
|
11
|
Оболонь
|
15
|
4
|
6
|
5
|
10-19
|
18
|
12.
|
Ингулец
|
15
|
4
|
3
|
8
|
9-18
|
15
|
13
|
Левый берег
|
15
|
4
|
3
|
8
|
11-19
|
15
|
14.
|
Черноморец
|
15
|
4
|
3
|
8
|
9-18
|
15
|
15.
|
Колос
|
15
|
2
|
8
|
5
|
8-11
|
14
|
16.
|
Ворскла
|
15
|
3
|
3
|
9
|
11-21
|
12
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