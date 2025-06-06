В сезоне-2024/25 лучше всех выступила на своем поле Александрия

Впервые лучших показателей на своем поле добилась «Александрия». В родных стенах черно-желто-зеленые, не потерпев ни одного поражения, одержали 12 побед при трех ничьих (0:0 с «Динамо», 1:1 с «Рухом» и ЛНЗ), заработав 39 очков (86,7%). На два балла меньше набрало дома «Динамо», которое также провело домашнюю сессию без единого поражения. Замкнул тройку лучших хозяев прошлогодний лауреат в этой номинации «Шахтер» – 33.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Карпаты», «Кривбасс» и «Полесье». Хуже всех в родных стенах выступили «Ворскла» – 12 и «Колос» – 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2024/25