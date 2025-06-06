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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 13:38 | Обновлено 06 июня 2025, 13:42
113
0

В сезоне-2024/25 лучше всех выступила на своем поле Александрия

Более 50% очков набрали дома шесть команд

06 июня 2025, 13:38 | Обновлено 06 июня 2025, 13:42
113
0
В сезоне-2024/25 лучше всех выступила на своем поле Александрия
ФК Александрия

Впервые лучших показателей на своем поле добилась «Александрия». В родных стенах черно-желто-зеленые, не потерпев ни одного поражения, одержали 12 побед при трех ничьих (0:0 с «Динамо», 1:1 с «Рухом» и ЛНЗ), заработав 39 очков (86,7%). На два балла меньше набрало дома «Динамо», которое также провело домашнюю сессию без единого поражения. Замкнул тройку лучших хозяев прошлогодний лауреат в этой номинации «Шахтер» – 33.

Дома более 50 процентов очков, помимо этих трех команд, набрали также «Карпаты», «Кривбасс» и «Полесье». Хуже всех в родных стенах выступили «Ворскла» – 12 и «Колос» – 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Показатели клубов на своем поле в сезоне-2024/25

И

В

Н

П

М

О

1

Александрия

15

12

3

0

30-9

39

2.

Динамо

15

11

4

0

31-10

37

3.

Шахтер

15

10

3

2

41-15

33

4

Карпаты

15

9

3

3

27-12

30

5.

Кривбасс

15

7

3

5

21-14

24

6

Полесье

15

5

8

2

19-12

23

7.

Заря

15

7

1

7

17-18

22

8

Верес

15

5

6

4

22-20

21

9

ЛНЗ

15

5

4

6

15-16

19

10.

Рух

15

4

6

5

16-12

18

11

Оболонь

15

4

6

5

10-19

18

12.

Ингулец

15

4

3

8

9-18

15

13

Левый берег

15

4

3

8

11-19

15

14.

Черноморец

15

4

3

8

9-18

15

15.

Колос

15

2

8

5

8-11

14

16.

Ворскла

15

3

3

9

11-21

12
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итоги сезона УПЛ цифры и факты Украинская Премьер-лига Александрия
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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