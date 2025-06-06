Другие новости06 июня 2025, 13:54 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский топ-клуб уволил легенду Милана
Дженнаро Гаттузо уволили из «Хайдука»
06 июня 2025, 13:54 |
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Хорватский Хайдук официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо. Об этом пишет клубная пресс-служба
По официальным данным, контракт, срок действия которого истекал 30 июня 2026 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2024/25 «Хайдук» занял 3 место в чемпионате Хорватии. В Кубке команда вылетела в четвертьфинале от «Риеки» (1:3).
Ранее сообщалось, что Назарий Русин вернулся в Сандерленд по окончании арендного соглашения с Хайдуком.
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