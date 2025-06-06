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06 июня 2025, 13:54 |
807
0

ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский топ-клуб уволил легенду Милана

Дженнаро Гаттузо уволили из «Хайдука»

06 июня 2025, 13:54 |
807
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хорватский топ-клуб уволил легенду Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Хорватский Хайдук официально объявил о прекращении сотрудничества с итальянским специалистом Дженнаро Гаттузо. Об этом пишет клубная пресс-служба

По официальным данным, контракт, срок действия которого истекал 30 июня 2026 года, был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В сезоне 2024/25 «Хайдук» занял 3 место в чемпионате Хорватии. В Кубке команда вылетела в четвертьфинале от «Риеки» (1:3).

Ранее сообщалось, что Назарий Русин вернулся в Сандерленд по окончании арендного соглашения с Хайдуком.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Хайдук
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