Шевченко открыл в Торонто выставку, которая посвящена украинскому футболу

В Торонто, где сборная Украины 7 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сыграет против сборной Канады, открылась выставка «Украинский футбол. Игра продолжается».

Выставку, которая продлится с 5 по 10 июня, открыл президент УАФ Андрей Шевченко.

«Мы привезли в Канаду часть души украинского футбола. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны», — сказал Шевченко.

Отметим, что организаторам удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций с целью показать, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.