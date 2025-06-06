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Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2025, 13:19 | Обновлено 06 июня 2025, 13:28
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0

Шевченко открыл в Торонто выставку, которая посвящена украинскому футболу

В Канаде представили уникальные украинские футбольные артефакты

06 июня 2025, 13:19 | Обновлено 06 июня 2025, 13:28
91
0
Шевченко открыл в Торонто выставку, которая посвящена украинскому футболу
Фото Кирилла Дымова. Андрей Шевченко

В Торонто, где сборная Украины 7 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сыграет против сборной Канады, открылась выставка «Украинский футбол. Игра продолжается».

Выставку, которая продлится с 5 по 10 июня, открыл президент УАФ Андрей Шевченко.

«Мы привезли в Канаду часть души украинского футбола. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны», — сказал Шевченко.

Отметим, что организаторам удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций с целью показать, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.

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Сергей Цыба Sport.ua
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