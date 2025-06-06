Шевченко открыл в Торонто выставку, которая посвящена украинскому футболу
В Канаде представили уникальные украинские футбольные артефакты
В Торонто, где сборная Украины 7 июня в рамках товарищеского турнира Canadian Shield сыграет против сборной Канады, открылась выставка «Украинский футбол. Игра продолжается».
Выставку, которая продлится с 5 по 10 июня, открыл президент УАФ Андрей Шевченко.
«Мы привезли в Канаду часть души украинского футбола. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны», — сказал Шевченко.
Отметим, что организаторам удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций с целью показать, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.
Вашему вниманию фотогалерея корреспондента Sport.ua Кирилла Дымова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец считает, что Александр должен победить
Кристиан Киву подписал контракт с «Интером»