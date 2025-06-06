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Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 13:31 |
126
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Пономаревым. Рух уволил тренера команды U-19

Денис Колчин ушел со своей должности

06 июня 2025, 13:31 |
126
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Пономаревым. Рух уволил тренера команды U-19
ФК Рух. Денис Колчин

Львовский «Рух» официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Денисом Колчином, который работал с юношеской командой (U-19) львовян.

«ФК «Рух» благодарит Дениса Колчину за плодотворное сотрудничество, профессионализм и знания, которыми Денис Борисович делился с юными «руховцами», и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

Специалист возглавил «Движение» U-19 в апреле 2024 года. С тех пор под его руководством юноши «желто-черных» провели в чемпионатах 38 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.

Ранее львовский клуб покинул украинский специалист Виталий Пономарев, возглавлявший первую команду «Руха».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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