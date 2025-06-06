ОФИЦИАЛЬНО. Вслед за Пономаревым. Рух уволил тренера команды U-19
Денис Колчин ушел со своей должности
Львовский «Рух» официально объявило о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Денисом Колчином, который работал с юношеской командой (U-19) львовян.
«ФК «Рух» благодарит Дениса Колчину за плодотворное сотрудничество, профессионализм и знания, которыми Денис Борисович делился с юными «руховцами», и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
Специалист возглавил «Движение» U-19 в апреле 2024 года. С тех пор под его руководством юноши «желто-черных» провели в чемпионатах 38 матчей, в которых одержали 15 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 15 поражений.
Ранее львовский клуб покинул украинский специалист Виталий Пономарев, возглавлявший первую команду «Руха».
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