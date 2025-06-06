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Ролан Гаррос
06 июня 2025, 11:02 |
306
0

Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Прогноз, анонс на полуфинал Ролан Гаррос

Поединок состоится 6 июня и начнется ориентировочно в 15:30 по Киеву

06 июня 2025, 11:02 |
306
0
Лоренцо Музетти – Карлос Алькарас. Прогноз, анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Коллаж Sport.ua

6 июня, свою встречу в полуфинале Ролан Гаррос проведут Лоренцо Музетти (WTA 7) и Карлос Алькарас (WTA 3).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист заставил говорить о себе в положительном ключе, ведь спортсмен уже на четвертом турнире кряду доходит, как минимум до полуфинала. Всех упомянутых успехов теннисист добился на грунте, а вот на харде он не впечатлял. Если уже брать подробнее, на счету Музетти полуфиналы ы Риме и Мадриде, а также финал Монте-Карло. Упомянутые успехи позволили подняться в топ-10.

На Ролан Гаррос спортсмен прошел немца Ханфманна – 7:5, 6:2, 6:0, колумбийца Галана – 6:4, 6:0, 6:4, аргентинца Навоне – 4:6, 6:4, 6:3, 6:2, датчанина Руне – 7:5, 3:6, 6:3, 6:2. В последнем матче удалось обыграть американца Тиафо – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Теперь впереди большое испытание, сильный и неудобный соперник.

Карлос Алькарас

Поскольку звездного испанца считают главным претендентом на победу на этом мейджоре, его попадание в полуфинал было ожидаемо. Алькарас фантастически играет на грунте, находится в хорошей форме, а также является действующим победителем Ролан Гаррос. На счету спортсмена 20 побед в 21 встрече в этом сезоне.

Больших трудностей на этом турнире у теннисиста не было, он прошел итальянца Дзеппьери – 6:3, 6:4, 6:2, потом пострадал венгр Марожан – 6:1, 4:6, 6:1, 6:2. В третьем круге была победа над боснийцем Джумхуром – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4. Неплохое сопротивление оказал американец Шелтон – 7:6, 6:3, 4:6, 6:4. В последнем туре была уверенная победа над еще одним американцем Полом – 6:0, 6:1, 6:4.Алькарас явно на ходу, сложно представить, как его сейчас остановить.

Личные встречи

В очных противостояниях большой перевес на стороне испанского спортсмена, который ведет 6:1, пять раз спортсмены играли между собой на грунте, здесь Карлитос ведет 4:1. Только в этом году спортсмены пересекались дважды, сначала в финале Монте-Карло, потом в полуфинале Рима, оба матча прошли в интересной борьбе, и завершались победами Алькараса.

Прогноз

Жду сложного и интересного матча, в котором испанец обоснованно считается фаворитом. Музетти в отличной форме, но не думаю, что этого достаточно для попадания в финал. Алькарас должен показать, что он достойный наследник Надаля. Рискну поставить на успех испанца с форой -6,5 геймов, хотя допускаю, что итальянец окажет сопротивление.

Прогноз Sport.ua
Лоренцо Музетти
06.06.2025 -
15:30
Карлос Алькарас
Фора Алькараса (-6.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Карлос Алькарас (теннисист) Лоренцо Музетти Ролан Гаррос 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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