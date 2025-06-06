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  4. Йожеф САБО: «Шевченко молодец, но нахр*на он пошел в УАФ?»
Украина. Премьер лига
06 июня 2025, 14:18 | Обновлено 06 июня 2025, 14:19
405
1

Йожеф САБО: «Шевченко молодец, но нахр*на он пошел в УАФ?»

Бывший главный тренер сборной Украины не понял решение легендарного экс-футболиста

06 июня 2025, 14:18 | Обновлено 06 июня 2025, 14:19
405
1
Йожеф САБО: «Шевченко молодец, но нахр*на он пошел в УАФ?»
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и ряда украинских футбольных клубов Йожеф Сабо высказался о легендарном экс-футболисте «сине-желтых» и нынешнем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Шевченко:

«Он молодец, он был хорошим футболистом, но не нужно было ему идти в эту УАФ. Нахр*на ему было туда идти? Посмотрим, что будет дальше».

Йожеф Сабо работал вместе с Андреем Шевченко в киевском «Динамо» и национальной сборной Украины.

Ранее Йожеф Сабо назвал Андрея Шевченко лучшим игроком в истории сборной Украины.

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Йожеф Сабо Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Вус Источник
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