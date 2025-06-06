Йожеф САБО: «Шевченко молодец, но нахр*на он пошел в УАФ?»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и ряда украинских футбольных клубов Йожеф Сабо высказался о легендарном экс-футболисте «сине-желтых» и нынешнем президенте Украинской ассоциации футбола Андрее Шевченко:

«Он молодец, он был хорошим футболистом, но не нужно было ему идти в эту УАФ. Нахр*на ему было туда идти? Посмотрим, что будет дальше».

Йожеф Сабо работал вместе с Андреем Шевченко в киевском «Динамо» и национальной сборной Украины.

Ранее Йожеф Сабо назвал Андрея Шевченко лучшим игроком в истории сборной Украины.