Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ хочет подписать хавбека Барселоны. Луис Энрике им одержим, это не Гави
Франция
06 июня 2025, 13:56 |
1196
0

ПСЖ хочет подписать хавбека Барселоны. Луис Энрике им одержим, это не Гави

Фермин Лопес может сменить клубную прописку

06 июня 2025, 13:56 |
1196
0
ПСЖ хочет подписать хавбека Барселоны. Луис Энрике им одержим, это не Гави
Getty Images/Global Images Ukraine. Фермин Лопес

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, на трансфере 22-летнего футболиста настаивает лично главный тренер команды Луис Энрике. Как пишут журналисты, коуч «одержим» игроком.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль заставил «Барселону» отказаться от продажи Фермина Лопеса.

По теме:
«Это не честно». Игрок Барселоны раскритиковал Флика, у них конфликт
Ливерпуль покупает венгерского вратаря. Это будет рекорд Академии Пушкаша
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Судаков в Премьер-лиге играет на автопилоте»
Фермин Лопес Барселона ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Луис Энрике
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 06 июня 2025, 11:15 6
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч
Испания U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч

Товарищеский поединок состоится 6 июня и начнется в 21:30 по Киеву

«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ
Футбол | 06 июня 2025, 14:31 3
«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ
«Чем он лучше Григорчука?» Реакция фанов на приход Пономарева в ЛНЗ

Виталий Пономарев стал главным тренером черкасского ЛНЗ

Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Футбол | 05.06.2025, 17:05
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Клуб, который вышел в УПЛ, намерен за пять лет пробиться в Лигу чемпионов
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Теннис | 05.06.2025, 18:33
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Ига, как так? Свентек пропустила Соболенко в финал РГ-2025, отдав сет 0:6
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 06.06.2025, 05:55
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 4
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
05.06.2025, 19:34 21
Футбол
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
05.06.2025, 00:07
Футбол
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
04.06.2025, 21:21 3
Футбол
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
Неудачный старт Анчелотти. Сборная Бразилии потеряла очки с новым тренером
06.06.2025, 04:10 1
Футбол
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
05.06.2025, 07:11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем