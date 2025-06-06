ПСЖ хочет подписать хавбека Барселоны. Луис Энрике им одержим, это не Гави
Фермин Лопес может сменить клубную прописку
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, на трансфере 22-летнего футболиста настаивает лично главный тренер команды Луис Энрике. Как пишут журналисты, коуч «одержим» игроком.
В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль заставил «Барселону» отказаться от продажи Фермина Лопеса.
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