ПСЖ хочет подписать хавбека Барселоны. Луис Энрике им одержим, это не Гави

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется испанским полузащитником каталонской «Барселоны» Фермином Лопесом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, на трансфере 22-летнего футболиста настаивает лично главный тренер команды Луис Энрике. Как пишут журналисты, коуч «одержим» игроком.

В сезоне 2024/25 Фермин Лопес провел 46 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль заставил «Барселону» отказаться от продажи Фермина Лопеса.