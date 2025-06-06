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  4. ЛЕОНЕНКО: «Челси из-за Мудрика потерял много денег. А их я поздравляю»
Англия
06 июня 2025, 12:15 | Обновлено 06 июня 2025, 12:40
1062
3

ЛЕОНЕНКО: «Челси из-за Мудрика потерял много денег. А их я поздравляю»

Бывший нападающий сборной Украины оценил действия руководства лондонского клуба

06 июня 2025, 12:15 | Обновлено 06 июня 2025, 12:40
1062
3
ЛЕОНЕНКО: «Челси из-за Мудрика потерял много денег. А их я поздравляю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оценил действия руководства лондонского «Челси», которое отдало 10-й номер украинского вингера Михаила Мудрика англичанину Коулу Палмеру:

«Это не очень хорошая ситуация для Мудрика. Наверное, боссы «Челси» ему позвонили и сообщили об этом. Они же из-за него потеряли много денег, а «Шахтер» от этого только выиграл, с чем я их и поздравляю».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 3
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mini.f
Почему до сих пор не публикуют решене ВАДА по поводу дисквалификации Мудрика, которое уже давно принято? В чем фишка?
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+1
Fitness.sports
Шахта не может продать игроков так как хочет именно из-за успеха Мудрика в Челси
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0
Boodya
Привітай тоді і з репутаційними втратами, які можуть призвести до втрати коштів.
Чи до цього наш експертний експерт не додумався?
Чи привітай Мудрика з закінченням адекватної кар'єри.
Чи до цього теж мозок не допетрав?
Вітальщик, бляха...
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0
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