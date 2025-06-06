Англия06 июня 2025, 12:15 | Обновлено 06 июня 2025, 12:40
1062
3
ЛЕОНЕНКО: «Челси из-за Мудрика потерял много денег. А их я поздравляю»
Бывший нападающий сборной Украины оценил действия руководства лондонского клуба
06 июня 2025, 12:15 | Обновлено 06 июня 2025, 12:40
1062
3
Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оценил действия руководства лондонского «Челси», которое отдало 10-й номер украинского вингера Михаила Мудрика англичанину Коулу Палмеру:
«Это не очень хорошая ситуация для Мудрика. Наверное, боссы «Челси» ему позвонили и сообщили об этом. Они же из-за него потеряли много денег, а «Шахтер» от этого только выиграл, с чем я их и поздравляю».
В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.
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Чи до цього наш експертний експерт не додумався?
Чи привітай Мудрика з закінченням адекватної кар'єри.
Чи до цього теж мозок не допетрав?
Вітальщик, бляха...