ЛЕОНЕНКО: «Челси из-за Мудрика потерял много денег. А их я поздравляю»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко оценил действия руководства лондонского «Челси», которое отдало 10-й номер украинского вингера Михаила Мудрика англичанину Коулу Палмеру:

«Это не очень хорошая ситуация для Мудрика. Наверное, боссы «Челси» ему позвонили и сообщили об этом. Они же из-за него потеряли много денег, а «Шахтер» от этого только выиграл, с чем я их и поздравляю».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.