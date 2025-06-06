Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ

«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по трансферу своего украинского защитника Ильи Забарного, сообщает Дункан Кастлс.

«Пари Сен-Жермен» ведет прямые переговоры с «Борнмутом» по трансферу защитника сборной Украины Ильи Забарного. «Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ», требуя трансферную сумму, превышающую 50 млн фунтов стерлингов, которые мадридский «Реал» заплатил за Дина Хейсена», – написал Кастлс в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Забарный уже согласовал условия контракта со своим новым клубом.