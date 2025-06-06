Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ
Англия
06 июня 2025, 09:58 |
1460
1

Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ

Английский клуб отказался продавать украинца

06 июня 2025, 09:58 |
1460
1
Борнмут установил цену на Забарного и отклонил предложение ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

«Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ» по трансферу своего украинского защитника Ильи Забарного, сообщает Дункан Кастлс.

«Пари Сен-Жермен» ведет прямые переговоры с «Борнмутом» по трансферу защитника сборной Украины Ильи Забарного. «Борнмут» отклонил предложение «ПСЖ», требуя трансферную сумму, превышающую 50 млн фунтов стерлингов, которые мадридский «Реал» заплатил за Дина Хейсена», – написал Кастлс в Twitter.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Забарный уже согласовал условия контракта со своим новым клубом.

По теме:
Немецкий клуб думает над улучшением предложения по игроку Шахтера
Шахтер заманивает опорника Фенербахче увеличением зарплаты в 10 раз
Аль-Хиляль сделал огромное предложение Наполи по трансферу топ-форварда
Илья Забарный ПСЖ Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций
Футбол | 06 июня 2025, 08:39 0
Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций
Мбаппе прокомментировал сумасшедший матч с Испанией в Лиге наций

Французский форвард подытожил матч с испанцами

Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»
Футбол | 05 июня 2025, 15:27 9
Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»
Президент дебютанта УПЛ: «Мы утерли нос Динамо и Шахтеру»

Роман Солодаренко рассказал о медийности «Кудровки»

ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Бокс | 05.06.2025, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05.06.2025, 19:34
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
Футбол | 06.06.2025, 04:16
ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
шо то за джерело цієї інфи?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
Испания – Франция – 5:4. Безумный полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор
06.06.2025, 00:25
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 24
Футбол
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
04.06.2025, 09:44 2
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал шансы Усика в реванше против Дюбуа
Теренс Кроуфорд назвал шансы Усика в реванше против Дюбуа
04.06.2025, 22:34
Бокс
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем