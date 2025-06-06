ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры

Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухари вызвала ажиотаж в Instagram.

Красавица опубликовала откровенные фото в белоснежном белье.

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Во время межсезонья спортсменка из Молдовы, хорошо известная украинским болельщикам, предстала в топе и шортах, продемонстрировав яркий и чувственный образ.

Снимки быстро стал популярными в сети, собрав множество лайков и комментариев.