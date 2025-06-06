Другие новости06 июня 2025, 04:16 |
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ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
Вероника Кожухари проявила свою красоту
06 июня 2025, 04:16 |
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Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухари вызвала ажиотаж в Instagram.
Красавица опубликовала откровенные фото в белоснежном белье.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Во время межсезонья спортсменка из Молдовы, хорошо известная украинским болельщикам, предстала в топе и шортах, продемонстрировав яркий и чувственный образ.
Снимки быстро стал популярными в сети, собрав множество лайков и комментариев.
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