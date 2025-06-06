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  4. ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
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06 июня 2025, 04:16 |
85
0

ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры

Вероника Кожухари проявила свою красоту

06 июня 2025, 04:16 |
85
0
ФОТО. Футболистка Металлиста 1925 разделась на камеру. Откровенные кадры
Instagram. Вероника Кожухари

Футболистка «Металлиста 1925» Вероника Кожухари вызвала ажиотаж в Instagram.

Красавица опубликовала откровенные фото в белоснежном белье.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Во время межсезонья спортсменка из Молдовы, хорошо известная украинским болельщикам, предстала в топе и шортах, продемонстрировав яркий и чувственный образ.

Снимки быстро стал популярными в сети, собрав множество лайков и комментариев.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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