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06 июня 2025, 04:00 |
33
0

ФОТО. Гарри Магуайр шумно отгулял мальчишник. Женился его брат

Магуайр отрывается в отпуске как может

06 июня 2025, 04:00 |
33
0
ФОТО. Гарри Магуайр шумно отгулял мальчишник. Женился его брат
Instagram. Гарри Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр побывал на мальчишнике своего брата Лоренса в Хорватии.

После неудачного сезона и поражения в финале Лиги Европы футболист решил отдохнуть на острове Зрче.

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Лоренс Магуайр, игрок «МК Донс», собрал более 30 гостей перед свадьбой с Амелией Джонсон.

Братья выделялись яркими нарядами, особенно Лоренс — в блестящем кроп-топе и красной панаме.

Футболисты отлично провели время и оторвались на полную.

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фото Гарри Магуайр lifestyle Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу свадьба
Максим Лапченко Источник: Instagram
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