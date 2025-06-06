Другие новости06 июня 2025, 04:00 |
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ФОТО. Гарри Магуайр шумно отгулял мальчишник. Женился его брат
Магуайр отрывается в отпуске как может
06 июня 2025, 04:00 |
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр побывал на мальчишнике своего брата Лоренса в Хорватии.
После неудачного сезона и поражения в финале Лиги Европы футболист решил отдохнуть на острове Зрче.
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Лоренс Магуайр, игрок «МК Донс», собрал более 30 гостей перед свадьбой с Амелией Джонсон.
Братья выделялись яркими нарядами, особенно Лоренс — в блестящем кроп-топе и красной панаме.
Футболисты отлично провели время и оторвались на полную.
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