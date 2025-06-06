ОФИЦИАЛЬНО. Долго без работы не сидел. Торино назначило главного тренера
Экс-наставник «Лацио» Марко Барони нашел себе новый клуб
61-летний итальянский специалист Марко Барони стал главным тренером «Торино».
Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.
Барони на минувшей неделе был уволен с должности главного тренера «Лацио». Официально специалист был без работы четыре дня.
«Торино» стал 17-м клубом в карьере Барони, с которым ему приходилось работать. Известно, что в 13 из них тренер не задерживался больше чем на сезон.
Из римского «Лацио» был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Команда не смогла квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.
«Торино» прошлый сезон завершил на 11-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник готов продолжить карьеру во Франции
Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру