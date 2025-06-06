ОФИЦИАЛЬНО. Долго без работы не сидел. Торино назначило главного тренера

61-летний итальянский специалист Марко Барони стал главным тренером «Торино».

Об этом информирует официальный сайт итальянского клуба.

Барони на минувшей неделе был уволен с должности главного тренера «Лацио». Официально специалист был без работы четыре дня.

«Торино» стал 17-м клубом в карьере Барони, с которым ему приходилось работать. Известно, что в 13 из них тренер не задерживался больше чем на сезон.

Из римского «Лацио» был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Команда не смогла квалифицироваться в еврокубки на следующий сезон.

«Торино» прошлый сезон завершил на 11-й позиции.