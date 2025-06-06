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Шотландия
06 июня 2025, 03:35 | Обновлено 06 июня 2025, 03:49
110
0

ОФИЦИАЛЬНО. А как же Анчелотти? Рейнджерс назначил главного тренера

Шотландский тренер Рассел Мартин занял вакантную должность

06 июня 2025, 03:35 | Обновлено 06 июня 2025, 03:49
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. А как же Анчелотти? Рейнджерс назначил главного тренера
rangersfc

39-летний шотландский специалист Рассел Мартин был назначен главным тренером «Рейнджерса».

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним местом работы Мартина был английский «Саутгемптон», который он покинул зимой 2024 года.

Также Рассел Мартин работал с такими клубами, как «Милтон-Кинс Донс» и «Суонси».

Как футболист играл за «Рейнджерс» в сезоне 2018/19. За основную команду сыграл 15 матчей и забил один гол.

Ранее фаворитом на должность главного тренера называли Давиде Анчелотти, который решил строить свою карьеру без отца. Похоже, что шотландский клуб решил не рисковать и назначил специалиста, который имеет опыт работы главным тренером.

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Александр Сильченко Источник: ФК Рейнджерс
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