ФОТО. Финалист ЛЧ встречается с сексуальной блондинкой. Она – украинка
Марсель Забитцер полюбил украинскую красоту
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер с 2017 года состоит в отношениях с украинкой Катей Кюне.
Уроженка Херсона, она в молодости переехала в Германию, где добилась успеха как модель и победила в немецкой версии шоу «Холостяк».
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Кюне активно поддерживает Украину во время войны — на её странице в Instagram закреплён пост «Stand with Ukraine».
Забитцер ранее выступал за «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а в 2024 году сыграл в финале Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».
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