Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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06 июня 2025, 03:41 |
181
0

ФОТО. Финалист ЛЧ встречается с сексуальной блондинкой. Она – украинка

Марсель Забитцер полюбил украинскую красоту

06 июня 2025, 03:41 |
181
0
ФОТО. Финалист ЛЧ встречается с сексуальной блондинкой. Она – украинка
Instagram. Катя Кюне

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер с 2017 года состоит в отношениях с украинкой Катей Кюне.

Уроженка Херсона, она в молодости переехала в Германию, где добилась успеха как модель и победила в немецкой версии шоу «Холостяк».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Кюне активно поддерживает Украину во время войны — на её странице в Instagram закреплён пост «Stand with Ukraine».

Забитцер ранее выступал за «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а в 2024 году сыграл в финале Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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