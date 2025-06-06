ФОТО. Финалист ЛЧ встречается с сексуальной блондинкой. Она – украинка

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер с 2017 года состоит в отношениях с украинкой Катей Кюне.

Уроженка Херсона, она в молодости переехала в Германию, где добилась успеха как модель и победила в немецкой версии шоу «Холостяк».

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Кюне активно поддерживает Украину во время войны — на её странице в Instagram закреплён пост «Stand with Ukraine».

Забитцер ранее выступал за «Баварию» и «Манчестер Юнайтед», а в 2024 году сыграл в финале Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии».