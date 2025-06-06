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  4. СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»
Ролан Гаррос
06 июня 2025, 02:42 |
197
0

СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»

Польская теннисистка прокомментировала спорный эпизод

06 июня 2025, 02:42 |
197
0
СВЕНТЕК: «Он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я считаю, это нечестно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Разочарованная своим первым за четыре года поражением на Ролан Гаррос, Ига Свентек прокомментировала спорный эпизод, произошедший в начале матча, во время послематчевой пресс-конференции.

В одном из эпизодов по ходу матча Свентек испытала возмущение, когда судья на вышке Кадер Нуни отказался спуститься и проверить отметку мяча, которую она считала аутом. Судья утверждал, что полька слишком долго тянула с просьбой о проверке, предполагая, что она ждала, выиграет ли розыгрыш.

Во время общения с журналистами после матча Свентек высказала свою точку зрения по этому поводу.

«Он каждый раз спускался и проверял отметки, когда Арине (Соболенко) это было нужно – даже когда мяч уходил настолько (показывает широко расставленные пальцы).

Когда же у меня был аут, он начал меня убеждать, что я подошла только потому, что увидела, что мяч ушел, и что я плохо приняла подачу.

Я с самого начала знала, что мяч будет в ауте, и даже не смотрела за его полетом – просто пошла проверить отметку, и она действительно была в ауте.

Я хотела, чтобы он спустился, но он отказался. Я считаю, это нечестно – особенно учитывая, что он каждый раз выполнял просьбы Арины. Я этого не понимаю».

Позже система Hawk-Eye подтвердила, что Свентек была права. Однако это вряд ли сильно утешит 23-летнюю теннисистку, которая продолжает поиски своего первого титула WTA в сезоне 2025 года.

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Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник
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