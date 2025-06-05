Лига наций05 июня 2025, 23:45 | Обновлено 05 июня 2025, 23:50
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ВИДЕО. Будет камбек? Франция отыграла два гола у Испании в полуфинале ЛН
На 79-й отличился Райан Шерки, а на 84-й автогол оформил Даниэль Вивиан
05 июня 2025, 23:45 | Обновлено 05 июня 2025, 23:50
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5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Французы уступали 1:5 и, казалось, что уже все решено. Но подопечные Дидье Дешама отыграли два мяча.
На 79-й красивый гол положил Райан Шерки, а на 86-й автогол оформил Даниэль Вивиан.
❗️ ВИДЕО. Будет камбек? Франция отыграла два гола у Испании в полуфинале ЛН
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