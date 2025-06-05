5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Французы уступали 1:5 и, казалось, что уже все решено. Но подопечные Дидье Дешама отыграли два мяча.

На 79-й красивый гол положил Райан Шерки, а на 86-й автогол оформил Даниэль Вивиан.

❗️ ВИДЕО. Будет камбек? Франция отыграла два гола у Испании в полуфинале ЛН