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Лига наций
05 июня 2025, 23:34 | Обновлено 05 июня 2025, 23:35
322
0

ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций

Ламин сделал счет 5:1 в пользу Испании на 67-й минуте противостояния

05 июня 2025, 23:34 | Обновлено 05 июня 2025, 23:35
322
0
ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль положил дубль в ворота соперников.

Ямаль сделал счет 5:1 и окончательно закрыл все вопросы о победители противостояния.

❗️ ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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