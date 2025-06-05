5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 67-й минуте 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль положил дубль в ворота соперников.

Ямаль сделал счет 5:1 и окончательно закрыл все вопросы о победители противостояния.

❗️ ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций