Лига наций05 июня 2025, 23:34 | Обновлено 05 июня 2025, 23:35
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ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций
Ламин сделал счет 5:1 в пользу Испании на 67-й минуте противостояния
05 июня 2025, 23:34 | Обновлено 05 июня 2025, 23:35
322
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5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 67-й минуте 17-летний вундеркинд Ламин Ямаль положил дубль в ворота соперников.
Ямаль сделал счет 5:1 и окончательно закрыл все вопросы о победители противостояния.
❗️ ВИДЕО. Как Ямаль положил дубль в ворота Франции в полуфинале Лиги наций
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