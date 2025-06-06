Травяной турнир WTA 500 в Лондоне состоится впервые спустя более чем 50 лет

Женский теннисный турнир на травяном покрытии категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания) возвращается в этом сезоне впервые более чем за полвека.

Открытая площадка в Западном Кенсингтоне (район Лондона) известна тем, что здесь на травяных кортах официальный теннисный турнир впервые был проведен еще в 1889 году.

Лондонский Queen's Club, принимающий турнир, объявил, что призовой фонд женского турнира составит 1,3 миллиона евро. Это самая высокая сумма для турниров категории WTA 500 такого масштаба, хотя она и составляет чуть больше половины мужского призового фонда (2,5 миллиона евро). В официальном заявлении LTA (Британская федерация тенниса) сообщила, что «полностью ликвидирует разницу между призовыми ATP и WTA на этих турнирах не позднее 2029 года».

Женский турнир в Лондоне пройдет в первую неделю травяного сезона – с 9 по 15 июня – и соберет многих именитых теннисток. В частности, на турнире заявлены: победительница Australian Open 2025 – американка Мэдисон Киз (WTA 8), Джессика Пегула (WTA 3), Эмма Наварро (WTA 9), Елена Рыбакина (WTA 11), Каролина Мухова (WTA 13), Барбора Крейчикова (WTA 15), а также двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова.

В парном разряде на турнире заявлен тандем Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).