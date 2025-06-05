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Лига наций
05 июня 2025, 23:29 | Обновлено 05 июня 2025, 23:31
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ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция

Звездный форвард отыграл один гол для французов в полуфинале Лиги наций на 59-й минуте

05 июня 2025, 23:29 | Обновлено 05 июня 2025, 23:31
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0
ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе отыграл один мяч для своей команды.

Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:4.

❗️ ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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