Лига наций05 июня 2025, 23:29 | Обновлено 05 июня 2025, 23:31
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ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция
Звездный форвард отыграл один гол для французов в полуфинале Лиги наций на 59-й минуте
05 июня 2025, 23:29 | Обновлено 05 июня 2025, 23:31
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5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 59-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе отыграл один мяч для своей команды.
Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:4.
❗️ ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция
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