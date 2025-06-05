5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 59-й минуте звездный французский форвард Килиан Мбаппе отыграл один мяч для своей команды.

Мбаппе реализовал пенальти и сделал счет 1:4.

❗️ ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе реализовал пенальти в матче Испания – Франция