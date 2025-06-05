ЧЕБЕРКО: «В MLS каждая команда может купить игроков за $15–20 млн»

Защитник сборной Украины и «Коламбус Крю» Евгений Чеберко рассказал об уровне MLS:

«Уровень MLS? Сравнить с каким-то чемпионатом очень сложно, потому что Америка – большая страна, и в разных штатах разная погода, что влияет на уровень игры. Но чемпионат очень интересный, потому что каждая команда может позволить себе покупать игроков за 15–20 миллионов долларов.

В каждой команде также есть несколько игроков, которые могут что-то изменить на поле, даже если команда играет плохо в этом матче. Нет проходных матчей, я рекомендую посмотреть эти игры.

Фанатская культура? Все зависит от города и команды. В Америке нет ультрас, как у нас в Украине. Они приходят на стадионы поддержать команду и провести время с семьей».