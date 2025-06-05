ВИДЕО. Еще два: Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в матче Испания – Франция
Ламин забил с пенальти на 54-й, а Педри – на 55-й
5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На старте второго тайма испанцы продолжили забивать. На 54-й Ламин Ямаль с пенальти оформил третий мяч, а на 54-й отличился Педри.
В первой 45-минутке голы за Фурию Роху положили Нико Уильямс и Микель Мерино.
❗️ ВИДЕО. Еще два: Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в матче Испания – Франция
ГОЛ! 3:0 Ламин Ямаль, 54 мин. (пен.)
ГОЛ! 4:0 Педри, 55 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца хочет подписать Рубен Аморим в Манчестер Юнайтед
4 июня Криштиану принес Португалии победу над Германией в полуфинале Лиги наций (2:1)