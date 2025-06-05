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Лига наций
05 июня 2025, 23:22 | Обновлено 05 июня 2025, 23:36
349
0

ВИДЕО. Еще два: Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в матче Испания – Франция

Ламин забил с пенальти на 54-й, а Педри – на 55-й

05 июня 2025, 23:22 | Обновлено 05 июня 2025, 23:36
349
0
ВИДЕО. Еще два: Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в матче Испания – Франция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Педри

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте второго тайма испанцы продолжили забивать. На 54-й Ламин Ямаль с пенальти оформил третий мяч, а на 54-й отличился Педри.

В первой 45-минутке голы за Фурию Роху положили Нико Уильямс и Микель Мерино.

❗️ ВИДЕО. Еще два: Ямаль и Педри сделали счет 4:0 в матче Испания – Франция

ГОЛ! 3:0 Ламин Ямаль, 54 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Педри, 55 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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