ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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На 22-й минуте Нико Уильямс открыл счет в поединке. А уже на 25-й Микель Мерино увеличил преимущество испанцев.

Дубль из ассистов оформил Микель Оярсабаль. Испания побеждает 2:0.

Победитель противостояния 8 числа в финале сыграет против Португалии в поединке за трофей.

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ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Микель Мерино, 25 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine