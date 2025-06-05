ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН
Нико Уильямс и Микель Мерино в первом тайме оформили комфортный гандикап
5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 22-й минуте Нико Уильямс открыл счет в поединке. А уже на 25-й Микель Мерино увеличил преимущество испанцев.
Дубль из ассистов оформил Микель Оярсабаль. Испания побеждает 2:0.
Победитель противостояния 8 числа в финале сыграет против Португалии в поединке за трофей.
❗️ ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН
ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 22 мин.
ГОЛ! 2:0 Микель Мерино, 25 мин.
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