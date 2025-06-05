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  4. ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН
Лига наций
05 июня 2025, 22:31 | Обновлено 05 июня 2025, 22:42
977
0

ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН

Нико Уильямс и Микель Мерино в первом тайме оформили комфортный гандикап

05 июня 2025, 22:31 | Обновлено 05 июня 2025, 22:42
977
0
ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня проходит матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы играют на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 22-й минуте Нико Уильямс открыл счет в поединке. А уже на 25-й Микель Мерино увеличил преимущество испанцев.

Дубль из ассистов оформил Микель Оярсабаль. Испания побеждает 2:0.

Победитель противостояния 8 числа в финале сыграет против Португалии в поединке за трофей.

❗️ ВИДЕО. Шок для Франции: Испания за 3 минуты забили 2 гола в полуфинале ЛН

ГОЛ! 1:0 Нико Уильямс, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Микель Мерино, 25 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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