Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего голкипера в истории сборной Украины. Украинский вратарь выделил центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного.

«Лучший игрок сборной Украины на данный момент? Это Илья Забарный», – сказал Лунин.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Забарный уже согласовал условия контракта со своим новым клубом.