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  4. Лунин выбрал лучшего игрока сборной Украины на данный момент
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2025, 00:59 |
168
0

Лунин выбрал лучшего игрока сборной Украины на данный момент

Андрей выделил Илью Забарного

07 июня 2025, 00:59 |
168
0
Лунин выбрал лучшего игрока сборной Украины на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего голкипера в истории сборной Украины. Украинский вратарь выделил центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного.

«Лучший игрок сборной Украины на данный момент? Это Илья Забарный», – сказал Лунин.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что Забарный уже согласовал условия контракта со своим новым клубом.

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Андрей Лунин Илья Забарный сборная Украины по футболу Реал Мадрид Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
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