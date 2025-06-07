Сборная УКРАИНЫ07 июня 2025, 00:59 |
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Лунин выбрал лучшего игрока сборной Украины на данный момент
Андрей выделил Илью Забарного
07 июня 2025, 00:59 |
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего голкипера в истории сборной Украины. Украинский вратарь выделил центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного.
«Лучший игрок сборной Украины на данный момент? Это Илья Забарный», – сказал Лунин.
В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 39 матчей и сделал одну результативную передачу. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что Забарный уже согласовал условия контракта со своим новым клубом.
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