СВЕНТЕК: «С этого момента буду учиться играть на траве»

Польская теннисистка Ига Свентек после поражения в полуфинале Ролан Гаррос 2025 от Арины Соболенко и отъезда из Парижа провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала поединок и подвела промежуточные итоги сезона на грунте.

«Я провела хорошие матчи, но, наверное, сейчас не лучший момент, чтобы оценивать все в перспективе. Не знаю, это был не самый плохой турнир, но и не тот результат, которого я ожидала. Сейчас вспоминаю пару неудачных ударов слева после первой проигранной подачи, хотя она очень хорошо подавала. Я тоже неплохо подавала, но она здорово читала мою подачу. Возможно, она даже больше очков набрала на приеме – не знаю. В конце я немного потеряла интенсивность, а она играла очень мощно, как и в первом сете. В какой-то момент я просто не смогла отреагировать, не смогла контратаковать.

Темп у нее был очень высокий, без сомнений, особенно в начале матча. Она играла с максимальной интенсивностью, шла на риск. Было трудно войти в розыгрыши, хотя позже мне это удалось. Это был матч, в котором не хватало многого – не только подачи и приема, но и стабильных розыгрышей. В третьем сете мы, как мне кажется, вернулись к тому, что было в начале: она снова пошла ва-банк, а я не смогла сохранить тот темп, что был во втором сете.

Это больше было связано с физическим состоянием, но нельзя сказать, что у меня совсем не было энергии. Просто иногда дело в том, как ты исполняешь удары – с каким напряжением, насколько длинные мячи, с какой подачей и вращением. Разница может быть совсем небольшой, но на этом уровне, когда играешь с лучшими, это чувствуется. Она вышла очень мощно в третьем сете, просто пошла на все – и сет прошел очень быстро. Думаю, у меня не было времени восстановиться, как это было в конце первого сета. Попытаться снова сыграть так же оказалось сложно, а она не сомневалась. Она просто играла на максимуме – вот что я имею в виду под интенсивностью.

Теперь у меня будет несколько выходных – это точно. Хотя нужно посмотреть, какой план у тренеров. Надеюсь, у нас получится хорошо подготовиться к травяному сезону, потому что этот отрезок всегда был для меня самым сложным. Особенно потому, что он приходится на момент, когда очень хочется побыть дома. Но сейчас у меня нет острой потребности возвращаться домой, так что, возможно, поеду тренироваться куда-нибудь в Европу.

Думаю, я уже изменила свое отношение к рейтингу еще до этого турнира. Например, ранний вылет в Риме дал мне время и возможность взглянуть на все иначе, поэтому во время Ролан Гаррос я почти не думала о рейтинговых очках. Конечно, если посчитать, то я потеряла много, это очевидно. Но мне все равно. Любой может выиграть турнир, каждый стартует с нуля, так что я просто буду делать свою работу, развиваться и с этого момента учиться играть на траве».