Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СВЕНТЕК: «С этого момента буду учиться играть на траве»
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 21:48 | Обновлено 05 июня 2025, 22:10
361
0

СВЕНТЕК: «С этого момента буду учиться играть на траве»

Польская теннисистка дала пресс-конференцию

05 июня 2025, 21:48 | Обновлено 05 июня 2025, 22:10
361
0
СВЕНТЕК: «С этого момента буду учиться играть на траве»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек после поражения в полуфинале Ролан Гаррос 2025 от Арины Соболенко и отъезда из Парижа провела пресс-конференцию, на которой прокомментировала поединок и подвела промежуточные итоги сезона на грунте.

«Я провела хорошие матчи, но, наверное, сейчас не лучший момент, чтобы оценивать все в перспективе. Не знаю, это был не самый плохой турнир, но и не тот результат, которого я ожидала. Сейчас вспоминаю пару неудачных ударов слева после первой проигранной подачи, хотя она очень хорошо подавала. Я тоже неплохо подавала, но она здорово читала мою подачу. Возможно, она даже больше очков набрала на приеме – не знаю. В конце я немного потеряла интенсивность, а она играла очень мощно, как и в первом сете. В какой-то момент я просто не смогла отреагировать, не смогла контратаковать.

Темп у нее был очень высокий, без сомнений, особенно в начале матча. Она играла с максимальной интенсивностью, шла на риск. Было трудно войти в розыгрыши, хотя позже мне это удалось. Это был матч, в котором не хватало многого – не только подачи и приема, но и стабильных розыгрышей. В третьем сете мы, как мне кажется, вернулись к тому, что было в начале: она снова пошла ва-банк, а я не смогла сохранить тот темп, что был во втором сете.

Это больше было связано с физическим состоянием, но нельзя сказать, что у меня совсем не было энергии. Просто иногда дело в том, как ты исполняешь удары – с каким напряжением, насколько длинные мячи, с какой подачей и вращением. Разница может быть совсем небольшой, но на этом уровне, когда играешь с лучшими, это чувствуется. Она вышла очень мощно в третьем сете, просто пошла на все – и сет прошел очень быстро. Думаю, у меня не было времени восстановиться, как это было в конце первого сета. Попытаться снова сыграть так же оказалось сложно, а она не сомневалась. Она просто играла на максимуме – вот что я имею в виду под интенсивностью.

Теперь у меня будет несколько выходных – это точно. Хотя нужно посмотреть, какой план у тренеров. Надеюсь, у нас получится хорошо подготовиться к травяному сезону, потому что этот отрезок всегда был для меня самым сложным. Особенно потому, что он приходится на момент, когда очень хочется побыть дома. Но сейчас у меня нет острой потребности возвращаться домой, так что, возможно, поеду тренироваться куда-нибудь в Европу.

Думаю, я уже изменила свое отношение к рейтингу еще до этого турнира. Например, ранний вылет в Риме дал мне время и возможность взглянуть на все иначе, поэтому во время Ролан Гаррос я почти не думала о рейтинговых очках. Конечно, если посчитать, то я потеряла много, это очевидно. Но мне все равно. Любой может выиграть турнир, каждый стартует с нуля, так что я просто буду делать свою работу, развиваться и с этого момента учиться играть на траве».

По теме:
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Определена финальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Арина Соболенко
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Футбол | 05 июня 2025, 16:00 12
Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента
Пономарев – главный тренер ЛНЗ: нелогичная логика нового менеджмента

Алексей Сливченко не видит объективных предпосылок для сотрудничества этого тренера с «фиолетовыми»

Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 05 июня 2025, 00:07 0
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций

ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Футбол | 05.06.2025, 06:05
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос 2025
Теннис | 05.06.2025, 16:31
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос 2025
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос 2025
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Футбол | 05.06.2025, 19:34
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Источник: Забарный согласовал условия контракта со своим новым клубом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
04.06.2025, 11:13 2
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
ОФИЦИАЛЬНО. 20 игроков покинули состав Арсенала, в их числе Стерлинг
04.06.2025, 18:28 5
Футбол
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
ФЕДЕЦКИЙ: «Кто он вообще такой? Они ошиблись с Маркевичем»
04.06.2025, 04:02 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
Подружки. Определена первая полуфинальная пара Ролан Гаррос 2025 у женщин
03.06.2025, 17:05 6
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
05.06.2025, 15:05 52
Бокс
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем