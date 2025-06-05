Как выглядит топ-5 возрастных полуфиналистов на турнирах Большого шлема

Достижение сербского теннисиста Новака Джоковича на Ролан Гаррос 2025 войдет в историю, вне зависимости от исхода его полуфинальной встречи с Янником Синнером.

Пройти в полуфинал турнира Grand Slam в возрасте 38 лет – событие крайне редкое. Подтверждением тому служит тот факт, что Ноле стал лишь пятым самым возрастным полуфиналистом в Открытую эру.

Топ-5 самых возрастных теннисистов, вышедших в полуфинал турнира Большого шлема:

Кен Розуолл – 42 года и 68 дней, Australian Open 1975 (проиграл Марку Эдмондсону)

Панчо Гонсалес – 40 лет и 29 дней, Ролан Гаррос 1968 (проиграл Роду Лейверу)

Джимми Коннорс – 39 лет и 6 дней, US Open 1991 (проиграл Джиму Курье)

Роджер Федерер – 38 лет и 178 дней, Australian Open 2020 (проиграл Новаку Джоковичу)

Новак Джокович – 38 лет и 17 дней, Ролан Гаррос 2025 (сыграет с Янником Синнером)

ФОТО. Кен Розуолл