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  4. Как выглядит топ-5 возрастных полуфиналистов на турнирах Большого шлема
ATP
05 июня 2025, 20:41 |
130
0

Как выглядит топ-5 возрастных полуфиналистов на турнирах Большого шлема

Кен Розуолл стал полуфиналистом Australian Open в 42 года и 68 дней

05 июня 2025, 20:41 |
130
0
Как выглядит топ-5 возрастных полуфиналистов на турнирах Большого шлема
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Достижение сербского теннисиста Новака Джоковича на Ролан Гаррос 2025 войдет в историю, вне зависимости от исхода его полуфинальной встречи с Янником Синнером.

Пройти в полуфинал турнира Grand Slam в возрасте 38 лет – событие крайне редкое. Подтверждением тому служит тот факт, что Ноле стал лишь пятым самым возрастным полуфиналистом в Открытую эру.

Топ-5 самых возрастных теннисистов, вышедших в полуфинал турнира Большого шлема:

  • Кен Розуолл – 42 года и 68 дней, Australian Open 1975 (проиграл Марку Эдмондсону)
  • Панчо Гонсалес – 40 лет и 29 дней, Ролан Гаррос 1968 (проиграл Роду Лейверу)
  • Джимми Коннорс – 39 лет и 6 дней, US Open 1991 (проиграл Джиму Курье)
  • Роджер Федерер – 38 лет и 178 дней, Australian Open 2020 (проиграл Новаку Джоковичу)
  • Новак Джокович – 38 лет и 17 дней, Ролан Гаррос 2025 (сыграет с Янником Синнером)

ФОТО. Кен Розуолл

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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