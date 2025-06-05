Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Бывший физиотерапевт первой ракетки мира снова потерял работу
ATP
05 июня 2025, 19:39 |
345
0

Бывший физиотерапевт первой ракетки мира снова потерял работу

Берреттини давал второй шанс бывшему физиотерапевту Синнера

05 июня 2025, 19:39 |
345
0
Бывший физиотерапевт первой ракетки мира снова потерял работу
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берретини

Финалист Уиблдона-2021 Маттео Берретини (ATP 30) прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Умберто Феррарой.

Умберто Феррара – бывший физиотерапевт первой ракетки мира Янника Синнера – тот самый, который случайно заразил его кремом от порезов, содержащим клостебол, после чего произошло громкое разбирательство с последующей трехмесячной дисквалификацией спортсмена.

Как и ожидалось, Янник Синнер уволил его, но другой итальянский теннисист – Маттео Берреттини дал ему второй шанс. Шесть месяцев назад они пришли к соглашению о сотрудничестве.

Однако после новой травмы, полученной на грунтовом Мастерсе в Риме, стороны решили завершить это сотрудничество, как сообщает Gazzetta dello Sport.

По теме:
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025
Джокович вышел в 51-й полуфинал на турнирах Большого шлема
Маттео Берреттини Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
Футбол | 05 июня 2025, 12:27 16
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует

Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру

Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25
Футбол | 05 июня 2025, 13:15 17
Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25
Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25

Sport.ua продолжает итожить последний по счету чемпионат страны

Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Теннис | 05.06.2025, 20:05
Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Сказка закончилась. Гауфф разбила сенсационную француженку в полуфинале РГ
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Футбол | 04.06.2025, 21:21
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 05.06.2025, 07:47
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 5
Бокс
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
Дебютант УПЛ отказался подписывать экс-звезду киевского Динамо
04.06.2025, 09:44 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем