Бывший физиотерапевт первой ракетки мира снова потерял работу

Финалист Уиблдона-2021 Маттео Берретини (ATP 30) прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Умберто Феррарой.

Умберто Феррара – бывший физиотерапевт первой ракетки мира Янника Синнера – тот самый, который случайно заразил его кремом от порезов, содержащим клостебол, после чего произошло громкое разбирательство с последующей трехмесячной дисквалификацией спортсмена.

Как и ожидалось, Янник Синнер уволил его, но другой итальянский теннисист – Маттео Берреттини дал ему второй шанс. Шесть месяцев назад они пришли к соглашению о сотрудничестве.

Однако после новой травмы, полученной на грунтовом Мастерсе в Риме, стороны решили завершить это сотрудничество, как сообщает Gazzetta dello Sport.