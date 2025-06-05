Букмекеры стали главными спонсорами южноамериканского футбола

Из 40 клубов, прошедших в следующий этап Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка, 29 имеют букмекерские компании в качестве спонсоров.

Все бразильские команды, участвующие в обоих турнирах, сотрудничают с букмекерами. Среди них – Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Vasco и другие.

100% спонсорство букмекерскими конторами также охватывает команды из Колумбии, Перу, Чили и Эквадора. В Аргентине лишь 3 из 9 клубов сотрудничают с букмекерами, включая River Plate и Boca Juniors.

Бразильские клубы получают значительно больше, чем аргентинские: Corinthians, Flamengo и Palmeiras зарабатывают более 100 млн реалов (19 млн долларов США) в год от спонсоров.

По словам Филипе Молона, директора Ana Gaming, это отражает зрелость и регулирование рынка ставок в регионе. Он отметил, что букмекерская индустрия активно инвестирует в футбол на всех уровнях.

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