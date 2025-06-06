Жирона приняла категорическое решение по вратарю Крапивцову
Владислав будет в команде на следующий сезон только третьим вратарем
Каталонская «Барселона» приняла решение о будущем 19-летнего украинского вратаря Владислава Крапивцова.
По информации испанского издания Estadio Deportivo, каталонцы готовы оставить в команде украинского голкипера на следующий сезон. Однако он будет только третьим выбором для главного тренера команды Мичела.
Номером один в клубе останется Пауло Гассанига, а его дублером будет Хуан Карлос.
Напомним, 19-летний Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» в декабре 2024 года и за это время успел провести за команду 2 матча, пропустив 7 голов.
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