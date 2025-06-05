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05 июня 2025, 17:27 |
796
0

Шевченко и Платини намерены убрать Чеферина с должности президента УЕФА

Президенту организации планируют объявить вотум недоверия

05 июня 2025, 17:27 |
796
0
Шевченко и Платини намерены убрать Чеферина с должности президента УЕФА
УАФ. Андрей Шевченко

Бывший президент УЕФА Мишель Платини и президент УАФ Андрей Шевченко намерены убрать Александера Чеферина с занимаемой должности. Об этом сообщила испанская пресса.

Французский функционер был признан невиновным в деле о мошенничестве и хищении денег на сумму в 16 млн евро и теперь намерен вернуться в большой футбол. Некоторые члены союза недовольны действиями нынешнего президента Чеферина и готовы объявить ему вотум недоверия.

Лидерами этого движения стали Платини и украинский функционер Андрей Шевченко. Они связались с влиятельным экс-президентом Федерации футбола Греции Такиса Балтакоса, чтобы тот помог им убрать словенца с УЕФА.

Шевченко и Платини считают, что Такис поможет собрать голоса и объявить вотум недоверия президенту УЕФА, так как имеет солидный опыт в политике и связи с влиятельными футбольными людьми. Кроме того, представитель Греции неоднократно критиковал Чеферина и его работу в организации.

Этот процес должен начаться в сентябре 2025 года, до осени функционеры планируют провести переговоры с членами УЕФА, которые также выступят против Чеферина. Следующие выборы на должность президента союза должны состояться в марте 2027 года.

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УЕФА Александер Чеферин Андрей Шевченко Мишель Платини
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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