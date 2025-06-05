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  4. Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Италия
05 июня 2025, 16:22 | Обновлено 05 июня 2025, 17:08
1565
2

Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»

Подпишут ли Судакова?

05 июня 2025, 16:22 | Обновлено 05 июня 2025, 17:08
1565
2
Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аурелио Де Лаурентис

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис призывает не верить во все слухи по поводу усиления команды, которые публикуются в СМИ.

«Каждый день в СМИ пишут, что Наполи сейчас купит 50 игроков. Я просто смеюсь, когда читаю это. Если почитать СМИ, мы уже купили 70 новых футболистов и готовимся покупать еще. Даже не хочу это обсуждать».

«Конечно, команде нужно усиление, ведь нам играть в Лиге чемпионов, поэтому подписания будут, но есть же границы. Де Брюйне? Кевин – настоящий чемпион, и мы последние месяцы ведем переговоры», – сказал де Лаурентис.

Известно, что чемпиону Италии интересны хавбек Шахтера Георгий Судаков и форвард Лилля Джонатан Давид, который становится свободным агентом.

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Аурелио Де Лаурентис Наполи трансферы трансферы Серии A Георгий Судаков
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 2
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Falko
"Відомо, що чемпіону Італії цікаві хавбек Шахтаря Георгій Судаков"
Звісно, відомо - Івану Зінченку ))
От тільки невідомо, в який із 2 списків Жора входить: в той, де "ми вже купили 70 нових футболістів" чи в той, де "Наполі зараз придбає 50 гравців". Чи, може, в обидва: ми вже купили Судакова - ще минулого літа, а потім узимку, але хочемо купити його ще раз. Яка там клаусула, стопісят? Мало, давайте купимо його за піццот.
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+1
avk2307
Президент Наполи назвал имя и фамилию человека, которым он действительно интересуется и параллельно намекнул "специалистам" по продвижению типа Романо, чтобы поменьше приклеивали интерес к не интересующим его кандидатурам. 
По моему очень правильно.
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+1
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