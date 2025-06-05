Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис призывает не верить во все слухи по поводу усиления команды, которые публикуются в СМИ.

«Каждый день в СМИ пишут, что Наполи сейчас купит 50 игроков. Я просто смеюсь, когда читаю это. Если почитать СМИ, мы уже купили 70 новых футболистов и готовимся покупать еще. Даже не хочу это обсуждать».

«Конечно, команде нужно усиление, ведь нам играть в Лиге чемпионов, поэтому подписания будут, но есть же границы. Де Брюйне? Кевин – настоящий чемпион, и мы последние месяцы ведем переговоры», – сказал де Лаурентис.

Известно, что чемпиону Италии интересны хавбек Шахтера Георгий Судаков и форвард Лилля Джонатан Давид, который становится свободным агентом.