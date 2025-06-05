Президент Наполи: «Это просто смешно. Мы каждый день покупаем 70 игроков»
Подпишут ли Судакова?
Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис призывает не верить во все слухи по поводу усиления команды, которые публикуются в СМИ.
«Каждый день в СМИ пишут, что Наполи сейчас купит 50 игроков. Я просто смеюсь, когда читаю это. Если почитать СМИ, мы уже купили 70 новых футболистов и готовимся покупать еще. Даже не хочу это обсуждать».
«Конечно, команде нужно усиление, ведь нам играть в Лиге чемпионов, поэтому подписания будут, но есть же границы. Де Брюйне? Кевин – настоящий чемпион, и мы последние месяцы ведем переговоры», – сказал де Лаурентис.
Известно, что чемпиону Италии интересны хавбек Шахтера Георгий Судаков и форвард Лилля Джонатан Давид, который становится свободным агентом.
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От тільки невідомо, в який із 2 списків Жора входить: в той, де "ми вже купили 70 нових футболістів" чи в той, де "Наполі зараз придбає 50 гравців". Чи, може, в обидва: ми вже купили Судакова - ще минулого літа, а потім узимку, але хочемо купити його ще раз. Яка там клаусула, стопісят? Мало, давайте купимо його за піццот.
По моему очень правильно.