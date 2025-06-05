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  4. «Идеальный случай». Симоне Индзаги объяснил, почему возглавил Аль-Хиляль
Саудовская Аравия
05 июня 2025, 15:47 |
260
2

«Идеальный случай». Симоне Индзаги объяснил, почему возглавил Аль-Хиляль

Итальянец переехал в Саудовскую Аравию

05 июня 2025, 15:47 |
260
2
«Идеальный случай». Симоне Индзаги объяснил, почему возглавил Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Итальянский специалист Симоне Индзаги объяснил свое решение возглавить саудовский «Аль-Хиляль». Специалист заявил, что часто следил за чемпионатом саудовской Аравии.

«Я очень счастлив начать этот новый этап. Всегда хотел попробовать силы за пределами Италии, и «Аль-Хилаль» – идеальный случай. Я знаком с арабским футболом и часто следил за клубом, особенно из-за Сергея Милинковича-Савича, которого хорошо знаю со времен Лацио. Его присутствие станет большим преимуществом – он топигрок и отличный человек.

Здесь много качественных команд, футбол быстро прогрессирует. Иностранные игроки и тренеры подняли общий уровень. У «Аль-Хилаля» есть миллионы фанатов, полный стадион — это всегда большая энергия.

«Мы стремимся побеждать во всем — добывать титулы, внедрять мои идеи, делать игру командной и содержательной. Умилен тем, как меня провели в «Интере», но пришло время новых вызовов. Особенно волнует участие в Клубном чемпионате мира – нужно быстро познакомиться с командой и начать работу», – сказал Индзаги.

Последним клубом Симоне был миланский «Интер». Под руководством тренера «Интер» завоевал 6 трофеев – стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и 3 раза – Суперкубок.

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Симоне Индзаги чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 2
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ZloyDeda
Ллють водичку і не червоніють Ну такі вже слова обрали аби вгодити шейхам, бо йдуть туди лише за грошима. Знайомий він з арабським футболом і стежив... ну хіба стрічки новин швиденько прочитував які там зарплати платять
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Перший Серед Рівних
Чудова нагода скосити казкового бабла. 
Давно хотів спробувати себе за межами Італії, і вибрав аж Саудівську Аравію, мабуть за межами Італії в Європі дуже мало футбольних клубів.
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