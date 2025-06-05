«Идеальный случай». Симоне Индзаги объяснил, почему возглавил Аль-Хиляль

Итальянский специалист Симоне Индзаги объяснил свое решение возглавить саудовский «Аль-Хиляль». Специалист заявил, что часто следил за чемпионатом саудовской Аравии.

«Я очень счастлив начать этот новый этап. Всегда хотел попробовать силы за пределами Италии, и «Аль-Хилаль» – идеальный случай. Я знаком с арабским футболом и часто следил за клубом, особенно из-за Сергея Милинковича-Савича, которого хорошо знаю со времен Лацио. Его присутствие станет большим преимуществом – он топигрок и отличный человек.

Здесь много качественных команд, футбол быстро прогрессирует. Иностранные игроки и тренеры подняли общий уровень. У «Аль-Хилаля» есть миллионы фанатов, полный стадион — это всегда большая энергия.

«Мы стремимся побеждать во всем — добывать титулы, внедрять мои идеи, делать игру командной и содержательной. Умилен тем, как меня провели в «Интере», но пришло время новых вызовов. Особенно волнует участие в Клубном чемпионате мира – нужно быстро познакомиться с командой и начать работу», – сказал Индзаги.

Последним клубом Симоне был миланский «Интер». Под руководством тренера «Интер» завоевал 6 трофеев – стал чемпионом Италии, дважды выиграл Кубок страны и 3 раза – Суперкубок.