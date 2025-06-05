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  4. Пономарев объяснил, почему решил возглавить ЛНЗ. Были другие варианты
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 15:13 | Обновлено 05 июня 2025, 16:14
744
1

Пономарев объяснил, почему решил возглавить ЛНЗ. Были другие варианты

Все решил разговор с генеральным директором и президентом «фиолетовых»

05 июня 2025, 15:13 | Обновлено 05 июня 2025, 16:14
744
1
Пономарев объяснил, почему решил возглавить ЛНЗ. Были другие варианты
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Украинский специалист Виталий Пономарев, возглавивший черкасский ЛНЗ, рассказал, почему решил присоединиться к расположению черкасской команды.

– Виталий Юрьевич, поздравляем вас с назначением на должность главного тренера ЛНЗ. Как произошел ваш переход в новый клуб?

– Позвонил генеральный директор Василий Васильевич Каюк и выразил интерес. Потом я встретился с президентом клуба Виктором Дмитриевичем Кравченко и мы обсудили все моменты.

Мне было важно узнать видение ЛНЗ, как будет развиваться не только первая команда, но и клуб в целом. Здесь стремятся развивать свою Академию, U-19 и основную команду. Это очень важно, потому что без прочного фундамента трудно что-нибудь построить.

Все, что мы обсудили, мне было интересно. Наши видения сошлись и мы быстро нашли общий язык. Потому я согласился на эту работу.

– Что вас заинтересовало?

– Возможности. Есть хорошие игроки в основной команде, возможность заниматься селекционной работой. Повторюсь, сначала нужно построить прочный фундамент, а со временем ставить цель бороться за еврокубковые места, – сказал специалист.

Последним местом работы Виталия Пономарева был львовский «Рух». Специалист долгое время возглавлял клубную академию львовской команды, а последние два сезона работал с первой командой желто-черных.

В ЛНЗ за сезон 2024/25 сменилось сразу два наставника. Черкасский клуб начинал сезон под руководством испанского специалиста Андреса Карраско, а зимой команду возглавил украинский тренер Роман Григорчук, который был уволен сразу после завершения сезона.

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Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Gargantua81
Пономарев делает ставку на интенсивность. Он всю руховскую молодежь переломал.
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