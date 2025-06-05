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  4. Игрок сборной Украины сменит клубную прописку, перебравшись в Европу
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 14:53 |
1446
0

Игрок сборной Украины сменит клубную прописку, перебравшись в Европу

Зюлте-Варегем интересуется полузащитником ковалевского Колоса

05 июня 2025, 14:53 |
1446
0
Игрок сборной Украины сменит клубную прописку, перебравшись в Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Велетень

Полузащитник молодежной сборной Украины Владислав Велетень, который на клубном уровне выступает за кузнечный «Колос», может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации портала Динамомания, 22-летний украинский полузащитник входит в сферу интересов бельгийского «Зюлте-Варегем». Пока все на уровне слухов.

«Зюлте-Варегем» в сезоне 2024/25 стал победителем второго дивизиона чемпионата Бельгии по футболу и в следующей кампании выступит в Лиге Жупиле. В последний раз до этого бельгийский клуб выступал в высшем дивизионе страны в сезоне 2022/23.

В прошлом сезоне украинец провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. В феврале прошлого года Владислав Велетень продлил контракт с «Колосом» до июня 2026 года.

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Владислав Велетень Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21
Олег Вахоцкий Источник: Динамомания
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