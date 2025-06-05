Игрок сборной Украины сменит клубную прописку, перебравшись в Европу

Полузащитник молодежной сборной Украины Владислав Велетень, который на клубном уровне выступает за кузнечный «Колос», может сменить клубную прописку уже этим летом.

По информации портала Динамомания, 22-летний украинский полузащитник входит в сферу интересов бельгийского «Зюлте-Варегем». Пока все на уровне слухов.

«Зюлте-Варегем» в сезоне 2024/25 стал победителем второго дивизиона чемпионата Бельгии по футболу и в следующей кампании выступит в Лиге Жупиле. В последний раз до этого бельгийский клуб выступал в высшем дивизионе страны в сезоне 2022/23.

В прошлом сезоне украинец провел за «Колос» 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 ассистов. В феврале прошлого года Владислав Велетень продлил контракт с «Колосом» до июня 2026 года.