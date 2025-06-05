Самой надежной в сезоне-2024/25 оказалась оборона Динамо

После трехлетнего перерыва самой надежной в рекордный 18-й раз в истории оказалась оборона «Динамо». Киевляне пропустили 19 мячей (в среднем - 0,63 за игру), показав лучший результат в осенней (11 голов) и весенней (8) частях чемпионата, а также в гостях (9).

Второй результат в обороне показала «Александрия», установившая личный рекорд – 22 (в среднем - 0,73). При этом подопечные Руслана Ротаня меньше всех пропустили дома - 9 мячей, а также провели наибольшее количество сухих матчей, как в общем, так и, наряду с «Динамо» и «Кривбассом», в гостях – 7. А третье место с клубным достижением занял «Колос» – 25 (в среднем 0,83). Только на 9-й позиции разместились «Карпаты». Но при этом «львы» провели наибольшее количество сухих матчей на своем поле – 9.

Самой же «дырявой» оказалась оборона аутсайдеров - «Ингульца», в чьи ворота мяч залетал 47 раз, и «Черноморца», пропустившего 45 голов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ