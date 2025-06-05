Самой результативной командой УПЛ-2024/25 стал Шахтер

После годичного перерыва самой результативной командой чемпионата в рекордный 17-й раз в истории стал «Шахтер». В минувшем сезоне горняки забили 69 мячей (в среднем - 2,30 за игру), при этом чаще других поражали ворота соперников в осенней (42 гола) и весенней частях чемпионата (27), а также дома (41). Лишь в четырех матчах из 30 оранжево-черные оставались на «сухом пайке»: на своем поле – с «Полесьем» (0:1), а на выезде – с тем же «Полесьем» (0:1), «Зарей» (0:0) и «Карпатами» (0:0).

Второй результат в атаке показало «Динамо» - 61 гол (в среднем - 2,03). Бело-синие больше всех забили в гостях (30 мячей) и провели наименьшее число безголевых матчей – три: 0:0 с «Рухом» дома и с «Александрией» и «Полесьем» в гостях. Вслед за «Шахтером» и «Динамо» с 46 голами разместилась «Александрия», которая установила личный рекорд по средней результативности – 1,53.

Самым же слабым оказалось нападение у «Левого берега» – всего 18 голов (в среднем – 0,60). Меньше одного мяча за игру забивали также «Оболонь» – 19 (0,63), «Черноморец» – 20 (0,67), «Ингулец» – 21 (0,70), «Ворскла» – 24 (0,80), ЛНЗ – 25 (0,83) и «Колос» – 27 (0,90).

К слову, сезон-2024/25 оказался одним из наихудших в истории чемпионатов Украины по средней результативности – 2,25 (541 гол в 240 матчах). Меньше в среднем было забито только в УПЛ-2004/05 – 2,14, 2006/07 – 2,16, 1993/94 – 2,17 и 1992 – 2,21.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ