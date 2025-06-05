Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25

После каждого тура УПЛ мы обнародовали символическую сборную. Порой эту команду было определить непросто, ибо кандидатов в ее ряды не хватало в силу разных причин. А было и такое, что не все достойные в ней умещались. Особенно игроки атаки.

В этот раз у нас задача еще сложнее, поскольку пришлось выбрать лучших из лучших, и многие стоящие игроки не попали в нашу итоговую команду из-за лимита игровых позиций. Но мы все равно попытались. И вот что из этого вышло.

Голкипер

Георгий Ермаков, «Александрия»

ФК Александрия

Один из немногих в УПЛ, кто провел все матчи чемпионата. Однако не только этим заслужил стать стражем ворот нашей символической сборной. Показательно, что Георгий практически во всех поединках не опускал ниже достойного уровня планку своего мастерства. Ермаков уверенно себя чувствует как на линии ворот, так и за пределами штрафной площади, где от него требуется точная передача. Ногами он играет отлично. И это касается не только его умения сделать точную передачу.

Оборона

Правый защитник

Никита Кравченко, «Александрия»

ФК Александрия

Как и его партнер по команде Ермаков, так и Кравченко провел наверняка свой лучший сезон в карьере. После долгих арендных странствий Никита наконец-то нашел свой клуб. И, найдя, расцвел. Он был незаменим не только при выполнении своих непосредственных функций, но и особенно при подключении к атаке. В его активе – сразу восемь результативных передач. Для игрока обороны это прекрасный показатель.

Центральный защитник

Николай Матвиенко, «Шахтер»

Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» провалил сезон, и в этой связи не может быть двух мнений. Однако в составе «горняков» есть футболисты, к которым можем быть меньше всего претензий. Один из таких – капитан «Шахтера». Последний из могикан, если можно так выразиться. Лидер команды, универсал. Работа с мячом – на высочайшем уровне.

Центральный защитник

Тарас Михавко, «Динамо»

ФК Динамо. Тарас Михавко

Как в свое время Мирча Луческу сумел разглядеть огромный потенциал в юном Илье Забарном, так сейчас Александр Шовковский разглядел нечто подобное в юном Тарасе Михавко. Не по годам очень зрелый и умный игрок. Если не собьется с пути, то обязательно вырастет в настоящего мастера. Иногда ему не везло – вместо чужих, забивал в свои ворота. Но это как раз те ошибки, которые свойственны молодости. Михавко уже сейчас играет заметную роль в организации не только динамовской защиты, но и игры в целом, ибо его роль в выходе от обороны к атаке очень заметна.

Левый защитник

Александр Мартынюк, «Александрия»

Getty Images/Global Images Ukraine

Еще один футболист новоиспеченного серебряного призера, который провел отменный сезон. Главная добродетель Мартынюка – стабильность. Причем в обеих ипостасях – и в игре в обороне, и в игре на атаку. Пропустил лишь один поединок в сезоне. Своей стабильностью заработал вызов в сборную.

Полузащита

Опорный полузащитник

Иван Калюжный, «Александрия»

ФК Александрия

Таких игроков незабвенный Виктор Прокопенко называл «рыцарь без страха и упрека». Типический опорник. Чем-то напоминает молодых Тараса Степаненко и Сергея Сидорчука. Только более мощный. И обладает сумасшедшим ударом. Обеспечивал «Александрии» баланс между защитой и атакой. Получил вызов в главную команду страны.

Правый полузащитник

Жуан Безерра, «Александрия»

ФК Александрия

Человек, делающий разницу. И в «Александрии», и в целом в чемпионате страны. Не зря именно этот миниатюрный бразилец по версии нашего сайта стал лучшим игроком УПЛ сезона 2024/2025. Вполне возможно, что если бы Безерра не выбыл в конце сезона из-за травмы, его команда по-настоящему боролась бы с «Динамо» за чемпионскую корону…

Левый полузащитник

Александр Назаренко, «Полесье»

ФК Полесье. Александр Назаренко

Сезон начал блестяще. Выжигал свой фланг. Получил вызов в главную команду страны. Но во второй части сезона немного сбавил обороты. Впрочем, как и вся его команда. Тем не менее, семь забитых мячей и столько же результативных передач Назаренко – очень весомый его вклад в итоговое четвертое место «волков».

Центральный полузащитник

Виталий Буяльский, «Динамо»

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Без лидера и капитана команды-чемпиона не может быть символической сборной сезона. Действия Виталия в непосредственной организации атаки «бело-синих» сложно переоценить. Кроме своих 13 результативных действий (семь забитых мячей и шесть ассистов) обязательно нужно обращать внимания на его предголевые действия. И в целом на его роль в структурном построении киевской команды.

Центральный полузащитник

Георгий Судаков, «Шахтер»

ФК Шахтер

В этом случае, как и в ситуации с Матвиенко: несмотря на в целом провальный сезон для «Шахтера», Судаков провел классный сезон. Особенно первую его часть. Сразу 13 его забитых мячей говорят сами за себя. Возможно, для Судакова уже настала пора менять клуб. В смысле, идти на повышение.

Нападение

Владислав Ванат, «Динамо»

ФК Динамо

В этом случае – без вариантов. Однозначно лучший форвард сезона. Форвард-голеадор. На его счету 17 мячей. Очень качественный показатель. Особенно если учесть, что многие из этих мячей он организовал сам. К тому же, Ванат хорош и в подыгрыше. И в прессинге тоже. В общем, безоговорочно лучший нападающий сезона. И один из лучших его игроков.

Тренер

Руслан Ротань, «Александрия»

И в этом случае без особых вариаций. Предыдущие два сезона Ротаня в «Александрии» оказались провальными, если уж называть вещи своими именами. А вот в недавно завершившемся сезоне «горожане» под руководством Ротаня сумели пригнуть выше своей головы. Да и сам тренер тоже совершил такой непростой кульбит.

Запасные: Алексей Паламарчук («Ингулец»), Владислав Дубинчак («Динамо»), Мигел Кампуш («Александрия»), Андерсон Джордан («Заря»), Илья Крупский («Ворскла»), Николай Михайленко («Динамо»), Егор Твердохлиб («Кривбасс»), Николай Шапаренко («Динамо»), Кевин («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Александр Филиппов («Александрия»).