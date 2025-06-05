Динамо опередило Шахтер в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов в истории
Киевский клуб провел 186 матчей за все время существования турнира
Портал worldfootball составил рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов по количеству заработанных баллов в турнире.
Чемпион Украины – киевское «Динамо» – занял 18-е место в списке. Украинский клуб провел 186 матчей в турнире, в которых одержал 65 побед, 41 раз сыграл вничью и потерпел 80 поражений.
Донецкий «Шахтер» разместился на 29-й позиции, в активе «горняков» 126 поединков, 41 победа, 27 ничьих и 58 поражений. Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», в тройке лучших нашлось место немецкой «Баварии» и испанской «Барселоне».
В текущем сезоне подопечные Александра Шовковского заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов, где начнут свой путь с квалификации. «Горняки» стали третьими в турнирной таблице и победили в Кубке Украины, поэтому сыграют в Лиге Европы.
Рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов (по количеству очков):
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лука продолжит карьеру в «Милане»
Легендарный боксер – об ударах по корпусу
Ржал до упаду.