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Лига чемпионов
05 июня 2025, 12:04 | Обновлено 05 июня 2025, 12:34
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1

Динамо опередило Шахтер в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов в истории

Киевский клуб провел 186 матчей за все время существования турнира

05 июня 2025, 12:04 | Обновлено 05 июня 2025, 12:34
1020
1
Динамо опередило Шахтер в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Портал worldfootball составил рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов по количеству заработанных баллов в турнире.

Чемпион Украины – киевское «Динамо» – занял 18-е место в списке. Украинский клуб провел 186 матчей в турнире, в которых одержал 65 побед, 41 раз сыграл вничью и потерпел 80 поражений.

Донецкий «Шахтер» разместился на 29-й позиции, в активе «горняков» 126 поединков, 41 победа, 27 ничьих и 58 поражений. Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», в тройке лучших нашлось место немецкой «Баварии» и испанской «Барселоне».

В текущем сезоне подопечные Александра Шовковского заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов, где начнут свой путь с квалификации. «Горняки» стали третьими в турнирной таблице и победили в Кубке Украины, поэтому сыграют в Лиге Европы.

Рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов (по количеству очков):

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Лига чемпионов Динамо Киев Шахтер Донецк рейтинг
Николай Титюк Источник
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Xvalenok03
Спорт.юа хохмачи. Надо же придумать такой заголовок.
Ржал до упаду.
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