Динамо опередило Шахтер в рейтинге лучших клубов Лиги чемпионов в истории

Портал worldfootball составил рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов по количеству заработанных баллов в турнире.

Чемпион Украины – киевское «Динамо» – занял 18-е место в списке. Украинский клуб провел 186 матчей в турнире, в которых одержал 65 побед, 41 раз сыграл вничью и потерпел 80 поражений.

Донецкий «Шахтер» разместился на 29-й позиции, в активе «горняков» 126 поединков, 41 победа, 27 ничьих и 58 поражений. Лидером рейтинга стал мадридский «Реал», в тройке лучших нашлось место немецкой «Баварии» и испанской «Барселоне».

В текущем сезоне подопечные Александра Шовковского заняли первое место и завоевали путевку в Лигу чемпионов, где начнут свой путь с квалификации. «Горняки» стали третьими в турнирной таблице и победили в Кубке Украины, поэтому сыграют в Лиге Европы.

Рейтинг лучших команд в истории Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов (по количеству очков):