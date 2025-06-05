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  4. ПЕДРИ: «Мы молодая команда и хотим выигрывать трофеи»
Лига наций
05 июня 2025, 12:44 |
59
0

ПЕДРИ: «Мы молодая команда и хотим выигрывать трофеи»

Полузащитник сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Франции

05 июня 2025, 12:44 |
59
0
ПЕДРИ: «Мы молодая команда и хотим выигрывать трофеи»
УЕФА. Педри

Полузащитник национальной сборной Испании Педри поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Франции:

«У меня не было возможности играть на предыдущих турнирах. Я смотрел из дома и болел за свою команду, как и любой другой болельщик. Выиграть этот турнир было бы вишенкой на торте. Это означало бы завершить сезон на высокой ноте.

Мы хотим доминировать над мячом, играть агрессивно, это наша философия.

Не каждый день играешь такой матч финала четырех. Мы очень мотивированы, чтобы завтра сыграть в таком соревновании. Мы хотим играть в финале. Мы хотим выиграть трофей.

Вы правы, что Франция – одна из тех команд, где нужно быть максимально точным в владении мячом. Это команда, которая может нанести вам много вреда, если вы будете расточительно обращаться с мячом. Они особенно сильны в играх один на один и в контратакующих переходах. У них очень быстрые нападающие, а это значит, что нам нужно быть очень осторожными, когда мы владеем мячом.

Очевидно, что мы являемся действующими чемпионами Европы, и то, что мы хотим сделать сейчас, это выиграть Лигу наций также. Это наша главная цель.

Мы – молодая сборная, и нами движет необходимость продолжать побеждать, завоевывать трофеи и быть всегда очень конкурентоспособными, когда речь идет о трофеях. Нами движет гордость и желание идти по стопам испанских команд, которые раньше выигрывали все. Но мы также хотим продолжать наслаждаться жизнью!».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Как играли между собой Испания и Франция?
Педри сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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