Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ибраима КОНАТЕ: «Я важен для команды. Я лидер»
Лига наций
05 июня 2025, 12:16 |
290
0

Ибраима КОНАТЕ: «Я важен для команды. Я лидер»

Защитник сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Испании

05 июня 2025, 12:16 |
290
0
Ибраима КОНАТЕ: «Я важен для команды. Я лидер»
УЕФА. Ибраима Конате

Защитник национальной сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Испании:

«Тренер мне доверяет. Он показывает мне, что я являюсь частью команды. Я важен для этой команды. Я лидер. Об этом свидетельствует тот факт, что тренер доверяет мне общаться с прессой, даже если мне задают сложные вопросы!

Испания? Это игроки с большим количеством качеств, как индивидуальных, так и командных. Мы должны играть как команда, защищаться как команда и быть сильными сзади. У нас также есть высококлассные игроки в нападении – мы дадим им хорошую возможность отработать свои деньги.

Ламин Ямаль? Он футбольный гений. То, что мы видели до сих пор, было исключительным. Тактика, чтобы остановить его 1 на 1? У нас нет такой тактики, но мы будем действовать коллективно.

Мбаппе? Он получил «Золотую бутсу» в Испании, играет с новыми товарищами по команде. Со всем этим шумом вокруг него он провел исключительный сезон.

Мы должны быть сплоченными в атаке и защите, работать вместе, а наши нападающие должны возвращаться и помогать там, где они могут. На Евро мы были недостаточно эффективны, дьявол скрывался в деталях. Они опасны впереди, но мы тоже можем быть опасными.

Когда ты в полуфинале, это не та игра, в которую ты играешь каждый день. У нас есть игроки, которые не выигрывали трофеи в этом году, поэтому мы хотим забрать этот трофей домой. Для меня это будет дополнительный трофей! Надеемся, что мы хорошо выступим».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
«Оба гола привез Та». Реакция фанов на фиаско Германии в полуфинале ЛН
ПЕДРИ: «Мы молодая команда и хотим выигрывать трофеи»
Как играли между собой Испания и Франция?
Ибраима Конате сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 05 июня 2025, 07:47 19
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма

Английские клубы следят за украинцем

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Бокс | 05 июня 2025, 08:33 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»

Легендарный боксер – об ударах по корпусу

ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
Футбол | 05.06.2025, 12:27
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21
Футбол | 05.06.2025, 10:21
ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21
ОФИЦИАЛЬНО. Известна заявка сборной Украины для участия на Евро U-21
Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф
Футбол | 04.06.2025, 20:40
Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф
Таблица коэффициентов. Украина набрала меньше, чем в УЕФА подарили рф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 12
Футбол
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 9
Футбол
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
04.06.2025, 05:31
Бокс
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем