Ибраима КОНАТЕ: «Я важен для команды. Я лидер»

Защитник национальной сборной Франции Ибраима Конате поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Испании:

«Тренер мне доверяет. Он показывает мне, что я являюсь частью команды. Я важен для этой команды. Я лидер. Об этом свидетельствует тот факт, что тренер доверяет мне общаться с прессой, даже если мне задают сложные вопросы!

Испания? Это игроки с большим количеством качеств, как индивидуальных, так и командных. Мы должны играть как команда, защищаться как команда и быть сильными сзади. У нас также есть высококлассные игроки в нападении – мы дадим им хорошую возможность отработать свои деньги.

Ламин Ямаль? Он футбольный гений. То, что мы видели до сих пор, было исключительным. Тактика, чтобы остановить его 1 на 1? У нас нет такой тактики, но мы будем действовать коллективно.

Мбаппе? Он получил «Золотую бутсу» в Испании, играет с новыми товарищами по команде. Со всем этим шумом вокруг него он провел исключительный сезон.

Мы должны быть сплоченными в атаке и защите, работать вместе, а наши нападающие должны возвращаться и помогать там, где они могут. На Евро мы были недостаточно эффективны, дьявол скрывался в деталях. Они опасны впереди, но мы тоже можем быть опасными.

Когда ты в полуфинале, это не та игра, в которую ты играешь каждый день. У нас есть игроки, которые не выигрывали трофеи в этом году, поэтому мы хотим забрать этот трофей домой. Для меня это будет дополнительный трофей! Надеемся, что мы хорошо выступим».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.