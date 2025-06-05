Саудовская Аравия05 июня 2025, 13:38 |
468
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Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии
Кто были первые 7? Кто из европейцев уже тренировал Аль-Хиляль?
05 июня 2025, 13:38 |
468
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Новым главным тренером Аль-Хиляля стал экс-руководитель Интера Симоне Индзаги.
Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии.
Все тренеры-итальянцы в чемпионате Саудовской Аравии:
- Джузеппе Доссена – Аль-Иттихад, 2000-01
- Антонелло Чуккуредду – Аль-Иттихад, 2002-03
- Вальтер Дзенга – Аль-Наср, 2010
- Джованни Солинас – Аль-Файзали, 2013-14, 2017, 2023; Аль-Адала, 2020-01
- Фабио Каннаваро – Аль-Наср, 2015-16
- Паоло Трамеццани – Аль-Файзали, 2021
- Стефано Пиоли – Аль-Наср, 2024-н.в.
- Симоне Индзаги – Аль-Хиляль, 2025-н.в.
Европейские тренеры, которые тренировали Аль-Хиляль:
- Ладислав Кубала (Венгрия), 1982-84
- Любиша Брочич (Югославия), 1984
- Виллем ван Ханегем (Нидерланды), 1995-96
- Мирко Йозич (Хорватия), 1996-97
- Илие Балач (Румыния), 1997-98, 2000-01, 2002-03
- Ангел Йорданеску (Румыния), 1999-00
- Сафет Сушич (Босния и Герцеговина), 2001
- Артур Жорже (Португалия), 2001-02
- Аад де Мос (Нидерланды), 2002-04
- Жозе Пезейру (Португалия), 2006-07
- Космин Олару (Румыния), 2007-09
- Каталин Некуле (Румыния), 2009
- Джордж Лекенс (Бельгия), 2009
- Эрик Геретс (Бельгия), 2009-10
- Томас Долль (Германия), 2011-12
- Иван Гашек (Чехия), 2012
- Антуан Комбуре (Франция), 2012-13
- Лорентиу Регекампф (Румыния), 2014-15
- Чиприан Панаит (Румыния), 2015
- Георгиос Донис (Греция), 2015-16
- Жорже Жезуш (Португалия), 2018-19, 2023-25
- Зоран Мамич (Хорватия), 2019
- Резван Луческу (Румыния), 2019-21
- Леонардо Жардим (Португалия), 2021-22
- Симоне Индзаги (Италия), 2025-н.в.
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