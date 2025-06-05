Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
05 июня 2025, 13:38 |
468
1

Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии

Кто были первые 7? Кто из европейцев уже тренировал Аль-Хиляль?

05 июня 2025, 13:38 |
468
1
Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Новым главным тренером Аль-Хиляля стал экс-руководитель Интера Симоне Индзаги.

Индзаги стал восьмым итальянским тренером в чемпионате Саудовской Аравии.

Все тренеры-итальянцы в чемпионате Саудовской Аравии:

  • Джузеппе Доссена – Аль-Иттихад, 2000-01
  • Антонелло Чуккуредду – Аль-Иттихад, 2002-03
  • Вальтер Дзенга – Аль-Наср, 2010
  • Джованни Солинас – Аль-Файзали, 2013-14, 2017, 2023; Аль-Адала, 2020-01
  • Фабио Каннаваро – Аль-Наср, 2015-16
  • Паоло Трамеццани – Аль-Файзали, 2021
  • Стефано Пиоли – Аль-Наср, 2024-н.в.
  • Симоне Индзаги – Аль-Хиляль, 2025-н.в.

Европейские тренеры, которые тренировали Аль-Хиляль:

  • Ладислав Кубала (Венгрия), 1982-84
  • Любиша Брочич (Югославия), 1984
  • Виллем ван Ханегем (Нидерланды), 1995-96
  • Мирко Йозич (Хорватия), 1996-97
  • Илие Балач (Румыния), 1997-98, 2000-01, 2002-03
  • Ангел Йорданеску (Румыния), 1999-00
  • Сафет Сушич (Босния и Герцеговина), 2001
  • Артур Жорже (Португалия), 2001-02
  • Аад де Мос (Нидерланды), 2002-04
  • Жозе Пезейру (Португалия), 2006-07
  • Космин Олару (Румыния), 2007-09
  • Каталин Некуле (Румыния), 2009
  • Джордж Лекенс (Бельгия), 2009
  • Эрик Геретс (Бельгия), 2009-10
  • Томас Долль (Германия), 2011-12
  • Иван Гашек (Чехия), 2012
  • Антуан Комбуре (Франция), 2012-13
  • Лорентиу Регекампф (Румыния), 2014-15
  • Чиприан Панаит (Румыния), 2015
  • Георгиос Донис (Греция), 2015-16
  • Жорже Жезуш (Португалия), 2018-19, 2023-25
  • Зоран Мамич (Хорватия), 2019
  • Резван Луческу (Румыния), 2019-21
  • Леонардо Жардим (Португалия), 2021-22
  • Симоне Индзаги (Италия), 2025-н.в.
По теме:
Вирт рассказал, чем будет полезно для сборной Украины выступление в Канаде
ОФИЦИАЛЬНО. Симоне Индзаги возглавил топ-клуб Саудовской Аравии
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Симоне Индзаги Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу инсайд
Дмитрий Вус Источник: ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
Футбол | 05 июня 2025, 12:27 5
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует

Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру

Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Футбол | 04 июня 2025, 19:41 6
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата
Модрич выбрал себе новый клуб. Известно, какая у легенды будет зарплата

Лука продолжит карьеру в «Милане»

Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Футбол | 05.06.2025, 00:07
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Германия – Португалия – 1:2. Победный мяч Роналду. Видео голов и обзор
Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо
Футбол | 05.06.2025, 12:46
Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо
Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Футбол | 05.06.2025, 07:47
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SHN
Надо заработать,а потом в Реал после провала Алонсо.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 59
Теннис
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 9
Футбол
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 12
Футбол
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
ВИДЕО. Дюбуа дал заднюю, Фьюри раскритиковал Усика, подготовка к реваншу
03.06.2025, 11:30 2
Бокс
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
03.06.2025, 14:10 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем