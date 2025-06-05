Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал свою работу в клубе по итогам сезона 2024/25, в котором каталонская команда стада чемпионом.

Наставник считает, что он и его подопечные могут гордиться результатом и с уверенностью готовиться к новому сезону. Кроме того, Флик рассказал, что думает о своем будущем после продления контракта, игре вундеркинда Ламина Ямаля и том, как «Барселона» праздновала первое место в чемпионате.

Подопечные Флика завоевали титул Ла Лиги, обогнав главного конкурента – мадридский «Реал» – на четыре балла. Кроме того, каталонский клуб выиграл Кубок Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Смотрите комментарий тренера с переводом от Sport.ua.

ВИДЕО. Наставник Барселоны – об игре Ямаля и своем будущем в клубе