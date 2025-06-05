Источник: ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ после прихода Пономарева
Алексей Паламарчук, вероятно, продолжит карьеру в Черкассах
Черкасский ЛНЗ решил усилить вратарское звено команды после прихода Виталия Пономарева к расположению «фиолетовых». Об этом пишет ТаТоТакое.
По информации источника, голкипер Ингульца Алексей Паламарчук подписал контракт с ЛНЗ. Срок сделки – два года.
Контракт 33-летнего вратаря в Петровом истекал 31 декабря 2025 года. По данным источников, футболист и президент Ингульца Александр Поворознюк договорились о полюбовном расставании без компенсации.
Сообщается, что в мае определенный интерес к Паламарчуку проявлял теперь уже бывший тренерский штаб Александрии, потерявшей Георгия Ермакова.
Ранее Виталий Пономарев рассказал о трансферных планах клуба.
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