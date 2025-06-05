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  4. Источник: ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ после прихода Пономарева
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 17:26 |
441
0

Источник: ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ после прихода Пономарева

Алексей Паламарчук, вероятно, продолжит карьеру в Черкассах

05 июня 2025, 17:26 |
441
0
Источник: ЛНЗ подписал рекордсмена УПЛ после прихода Пономарева
ФК Ингулец. Алексей Паламарчук

Черкасский ЛНЗ решил усилить вратарское звено команды после прихода Виталия Пономарева к расположению «фиолетовых». Об этом пишет ТаТоТакое.

По информации источника, голкипер Ингульца Алексей Паламарчук подписал контракт с ЛНЗ. Срок сделки – два года.

Контракт 33-летнего вратаря в Петровом истекал 31 декабря 2025 года. По данным источников, футболист и президент Ингульца Александр Поворознюк договорились о полюбовном расставании без компенсации.

Сообщается, что в мае определенный интерес к Паламарчуку проявлял теперь уже бывший тренерский штаб Александрии, потерявшей Георгия Ермакова.

Ранее Виталий Пономарев рассказал о трансферных планах клуба.

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Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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