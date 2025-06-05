Новый тренер Ромы прилетел в Рим для подписания контракта с клубом

Бывший тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прибыл в Рим, чтобы подписать контракт с «Ромой».

Журналисты заметили наставника в аэропорту Фьюмичино, откуда он направился в тренировочный центр Тригория. Гасперини договорился с руководством «волков» о сотрудничестве до 30 июня 2028 года.

После подписания контракта наставник выпустит свои первые заявления в новой роли на официальных каналах клуба «Джаллоросси». Затем настанет время для встреч с менеджерами, в том числе с Клаудио Раньери, чтобы начать планирование действий команды на следующий сезон.

Гасперини намерен собрать всех футболистов 10 июля для первой тренировки. «Рома» проведет тренировочный сбор, однако количество товарищеских матчей и имена соперников будут определены позже.

В сезоне 2024/25 «Аталанта» под руководством Гасперини заняла третье место и пробилась в Лигу чемпионов. «Рома» разместилась на пятой позиции и будет выступать в Лиге Европы.